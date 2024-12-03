"Тільки членство": Україна відмовляється від будь-яких альтернатив вступу до НАТО

Заява зроблена з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму

У день початку міністерської зустрічі НАТО Міністерство закордонних справ України оприлюднило свою позицію щодо можливих гарантій безпеки, які розглядаються як інструмент стримування від російської агресії. Україна відмовляється від будь-яких альтернативних членству в НАТО гарантій безпеки.

Про це пише "Європейська правда", маючи у розпорядженні відповідний документ. Заява зроблена "з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму".

"Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав є лише повноправне членство України в НАТО", — йдеться в документі.

Зазначається, що, ймовірно, міністр закордонних справ Андрій Сибіга має намір представити цю позицію в рамках міністерської зустрічі НАТО, яка розпочнеться 3 грудня у Брюсселі.

Документ зазначає, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних членству.

"Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не приймемо жодних альтернатив, сурогатів чи замінників повноправного членства України в НАТО", — зазначає МЗС.

Зовнішньополітичне відомство звертається до "США та Великобританії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї", із закликом політично підтримати запрошення України до НАТО вже зараз, що стане "дієвою протидією російському шантажу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський нещодавно сказав, що Україна ніколи не визнає тимчасово окупованих територій частиною Росії. Тому варіант вступу до НАТО частинами вона не розглядає. В обмін на членство в НАТО Україна згодна лише припинити бойові дії проти російських окупантів, але не більше.