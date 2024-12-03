Ядерный зонтик без членства в НАТО: политолог назвал три плюса для Украины

Еще год назад идея вызвала острое неприятие у граждан и власти

Раскрытие ядерного зонтика НАТО над контролируемыми Украиной территориями может стать одним из выходов для нынешней ситуации на фронте с точки зрения здравого смысла и будущего вступления в Альянс.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политический консультант, военнослужащий ВСУ Александр Антонюк. Он назвал причину стать под ядерный зонтик Альянса.

По его словам, тезис вступления Украины в НАТО частями был очень непопулярным, особенно до середины 2023 года. За него можно было получить большую критику со стороны граждан и властей. Потому что считалось, что Украина вступит в НАТО полностью.

— Однако мы говорили, что ядерный зонтик дает предохранители и убирает аргументы для шантажа со стороны Кремля (ведь когда в Кремле осознают, что за использование какого-либо ядерного оружия хорошо "прилетит"), то это тоже может быть хорошим сдерживающим фактором, — говорит политолог.

Во-вторых, ядерный зонтик над Украиной демонстрирует, что для России завершается этап, когда онв решает свои геополитические интересы военным путем, продолжает эксперт.

— И в-третьих, когда у нас есть ядерный зонтик, это делает наше членство в НАТО из политически сложного процессв в политико-технический. Потому что НАТО — это, прежде всего, ядерный зонтик… Это нам упрощает процесс формирования регионального Евро-Черноморского блока. Мы должны сформировать политико-безопасный блок с Британией, странами Балтии, Польшей, дальше — Румыния и Турция, — отмечает Александр Антонюк.

Имея такой мощный альянс (по сути, это тоже самое НАТО, только регионального масштаба) и уже имея эти гарантии безопасности, мы в НАТО вступим тогда, когда уже будет нам выгодно, подытожил политический эксперт.

Напомним, "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский дал четкий ответ, вступит ли Украина в НАТО частями.