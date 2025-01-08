Лабрадор плюс пудель: в Україні продають цуценя рідкісної породи за 130 тисяч (фото)

Тварина має повний пакет необхідних документів

В Україні продають породисту собаку із дуже красивим забарвленням по 3 тисячі євро. Раніше ми вже розповідали про кота, якого продають по 200 тисяч гривень.

Про це стало відомо з оголошення на популярній українській онлайн-платформі. Там вказано, що це австралійський лабрадудль.

У типах породи зазначили, що це порода пудель. Коштує така собака 3 тисячі євро (131 400 грн).

"Ексклюзивний, неповторний малюк у дуже рідкісному забарвленні, шоколадно-мармуровий з підпалом. Частково блакитні очі. З нетерпінням чекає свою неповторну сім'ю", — йдеться в описі оголошення.

Господарка також зазначила, що тварина має повний пакет необхідних документів і чіп. Тато і мама малюка від генетично тестованих батьків. Оголошення розмістили у Києві.

Лабрадудль — що відомо про породу собак

Лабрадудль (Labradoodle) — це гібридна порода собак, яка з'явилася в результаті схрещування лабрадора-ретривера та пуделя. Ця порода була вперше виведена в Австралії в 1980-х роках. Вони дружелюбні та лагідні, розумні та легко піддаються дресуванню, енергійні та грайливі, добре ладнають з дітьми та іншими тваринами.

Лабрадудлі часто працюють як службові собаки, особливо як собаки-поводирі та терапевтичні собаки, поєднуючи інтелект пуделя з дружелюбністю та працездатністю лабрадора.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають собаку із незвичайним забарвленням за ціною машини.