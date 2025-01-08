В Одесі помітили електричний Rolls-Royce вартістю понад пів мільйона євро (відео)

Таких в Україні близько десяти

В Одесі помітили розкішний електрокар Rolls-Royce Spectre. Його вартість сягає 600 тисяч доларів.

Відео з автомобілем з'явилося у соціальних мережах.

Rolls-Royce Spectre – це перший електромобіль в історії британського виробника преміальних авто. Його довжина становить 5453 мм, ширина – 2090 мм, висота – 1559 мм, а колісна база – 3210 мм. Попри вагу у 3 тонни, автомобіль демонструє хорошу динаміку.

Електрична силова установка розвиває потужність 585 кінських сил та крутний момент 900 Нм. Розгін до 100 км/год займає лише 4,5 секунди. Запас ходу на одному заряді становить 520 кілометрів за стандартом WLTP. Ємність батареї – близько 120 кВт*год.

Автомобіль отримав повнокероване шасі та активні стабілізатори поперечної стійкості. Особливістю моделі є коефіцієнт аеродинамічного опору 0,25, що відповідає показникам спортивних автомобілів.

В Україні вже зареєстровано понад десяток таких електрокарів. Згідно з сервісом "База Даі 2024", кількість реєстрацій — 15. Та деякі можуть повторюватись через перепродаж.

Перший Rolls-Royce Spectre з'явився в країні у жовтні 2023 року. Електромобілі цієї моделі можна побачити на вулицях Києва, Вінниці та Черкас, а деякі екземпляри помічені у Монако.

Також раніше "Телеграф" також повідомляв, що у Харкові посеред багнюки у дворі помітили розкішний спорткар. У Мережі жартують, що у власника цієї машини не вистачило грошей на гараж.