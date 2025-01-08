В українському супермаркеті продають аромат хліба за 700 гривень (відео)

Аромат може триматися до 10 тижнів

В супермаркеті "Сільпо" продають ароматичні свічки з запахом хліба. Горить вона 45 годин, проте й ціна вражає — одна свічка коштує майже 600 гривень.

Відповідне відео опубліковано у TikTok на сторінці shop.oholic. Соєва свічка з ароматом хлібу "Альзас" коштує 599 гривень, а аромадифузор на 100 мл з таким самим ароматом — 699 гривень. В середньому аромадифузор такого об'єму "працює" до 10 тижнів.

На сайті сільпо вказано, що виробник свічок та аромадифузорів з ароматом хліба "Альзас" український — "Лавка традицій". Зазначається, що вони пахнуть "домом, в якому випікають хліб, пшеничним полем, хрусткою запеченою скоринкою, закваскою та теплом".

В коментарях дивуються такій ціні. Деякі пишуть, що скупаються продуктами на 300 гривень, а за свічку треба віддати 600. Хтось захоплюється ароматом, а є й такі, що пишуть, що через нього буде постійно хотітися їсти.

До слова, в Україні продають собаку із незвичайним забарвленням за ціною машини. За 3 тисячі євро вашим може стати милий чорно-білий той-пудель. Або автомобіль — за цією ж ціною можна придбати, наприклад, автомобіль Daewoo Lanos.

Також "Телеграф" розповідав, що у Києві продають особливого кота за 200 тисяч гривень. Йдеться про британського короткошерстого золотистого шиншилового кота.