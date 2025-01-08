Чи можливий реванш проросійських політсил в Україні? У "Слузі народу" зробили прогноз

Їхній підхід до електорату кардинально зміниться

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк сподівається на те, що українське суспільство сьогодні стало зрілим і люди не допустять реваншу проросійських сил з їхніми меседжами про "радикалів" та "заборону російської мови". При цьому вони однозначно намагатимуться мобілізувати свій електорат.

Про це Шуляк заявила в інтерв’ю "РБК Україна". За її словами, можлива агітація з боку проросійських політсил проводитиметься обережно, а головні меседжі спробують завуалювати.

"Дуже б не хотілося, щоб такий реванш відбувся. Вся надія на наше суспільство, яке вже набагато більш зріле, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Я впевнена в тому, що суспільство не допустить будь-якого реваншу проросійських сил, тому що ми бачили, що несе "рускій мир" на наші землі", — заявила голова партії "Слуга народу".

Олена Шуляк також додала, що на сьогоднішній день робити прогнози щодо можливого "проходу до парламенту" проросійських політсил немає сенсу, оскільки "у періоді між виборами будь-які соціологічні заміри не несуть правильної релевантної відповіді".

При цьому вона впевнена в тому, що такі політсили однозначно намагатимуться мобілізувати свій електорат, проте це відбуватиметься не масово та обережно, оскільки вони побояться реакції з боку громадськості.

"Якщо щось буде відбуватися, суспільство буде реагувати. Ми бачили, як воно реагувало на заборону московської церкви, як реагує зараз на ті ж самі висловлювання Бойка. І такі речі, які можна було раніше приховати, зараз вже точно не вдасться. Це буде резонанс, який нестиме величезну реакцію", — наголосила Шуляк.

Нагадаємо, 28 березня співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович заявив, що партія призупинила діяльність. Проте вже 21 квітня понад два десятки парламентаріїв від цієї політсили заявили, що створюють нове депутатське об’єднання на чолі з Юрієм Бойком. Однак 12 травня ОПЗЖ було остаточно розпущено.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у травні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону діяльності проросійських партій у нашій країні.