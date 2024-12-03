Скільки людей житиме в Україні у 2050 році: населення скоротиться відчутно

Кількість населення України стрімко падатиме

Населення України може скоротитися до 25,2 мільйона людей. За прогнозами, ця цифра у статистиці з’явиться вже до 2051 року.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі. За його словами, цю оцінку навів Інститут демографії та якості життя НАН.

"Через війну чисельність населення України значно скоротилася — з 42 млн 2022 року до 35,8 млн 2024 року, а до 2051 року може зменшитися до 25,2 млн", — написав він.

Як відомо, в ООН влітку оприлюднили прогноз щодо населення світу, в якому вказувалося, що населення України до 2100 року може скоротитися до 15,3 мільйона людей.

За даними Мінсоцполітики, головними причинами різкого скорочення населення, окрім російського вторгнення, є:

дуже низька народжуваність;

погіршення стану здоров’я населення;

зростання чисельності людей з інвалідністю;

масова еміграція;

демографічне старіння.

У міністерстві зазначили, що Україна має коефіцієнт приросту 0,9. Для порівняння, в ЄС цей коефіцієнт становить 1,5, у середньому у світі — 2,3, а нормою вважається 2,2.

Як повідомлялося раніше, завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк говорив "Телеграфу", що для вирішення проблем із населенням Україні необхідно залучати близько 300 тисяч мігрантів щорічно.