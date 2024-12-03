Сколько людей будет жить в Украине в 2050 году: население сократится ощутимо

Количество населения Украины будет стремительно падать

Население Украины может сократиться до 25,2 миллиона человек. Согласно прогнозам, эта цифра в статистике появится уже до 2051 года.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем telegram-канале. По его словам, эту оценку привел Институт демографии и качества жизни НАН.

"Из-за войны численность населения Украины значительно сократилась — с 42 млн в 2022 году до 35,8 млн в 2024 году, а к 2051 году может уменьшиться до 25,2 млн", — написал он.

Как известно, в ООН летом обнародовали прогноз по населению мира, в котором указывалось, что население Украины до 2100 года может сократиться до 15,3 миллиона человек.

Согласно данным Минсоцполитики, главными причинами резкого сокращения населения, помимо российского вторжения, является:

очень низкая рождаемость;

ухудшение состояния здоровья населения;

рост численности людей с инвалидностью;

массовая эмиграция;

демографическое старение.

В министерстве отметили, что Украина имеет коэффициент прироста 0,9. Для сравнения, в ЕС этот коэффициент составляет 1,5, в среднем по миру — 2,3, а нормой считается 2,2.

Как сообщалось ранее, заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк говорил "Телеграфу", что для решения проблем с населением, Украине необходимо привлекать около 300 тысяч мигрантов ежегодно.