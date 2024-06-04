Україні потрібні сотні тисяч мігрантів щороку: вчений озвучив важкий прогноз

Структура населення в Україні значно погіршилася

Щороку Україні потрібно залучати щонайменше 300 тисяч мігрантів, щоб впоратися з демографічними проблемами. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" заявив завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи Олексій Позняк.

За словами вченого, наразі в Україні в кордонах 1991 року проживає приблизно 37 млн осіб, із них десь 31,5 млн — на контрольованій території.

— В принципі, це не критично. Інша річ, що структура населення значно погіршилася, адже виїхали в основному жінки дітородного віку та діти. І це більш загрозливий чинник, аніж зменшення чисельності населення: менше буде народжуватись нових людей, відповідно, більшими темпами буде скорочуватись населення, — зазначив Позняк.

Відповідно, щоб впоратися з такими демографічними викликами, країні потрібно масово залучати мігрантів.

— Розрахунки робили ще до повномасштабної війни. Для підтримки чисельності населення треба 300 тисяч мігрантів щороку. Це дуже велика цифра й інтегрувати таку кількість мігрантів досить важко. Мінекономіки озвучило цифру 4,5 млн мігрантів, яких нам треба буде залучити, — резюмував вчений.

Нагадаємо, що українські біженці в Німеччині мають проблеми з пошуком гідної роботи.

Повний текст інтерв’ю з Олексієм Позняком читайте на сайті "Телеграф" у середу, 5 червня.