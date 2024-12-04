Що повинні робити представники ТЦК під час перевірки документів

В Україні посилений контроль за дотриманням військового обліку

Під час воєнного стану працівники територіальних центрів комплектування та поліції мають право перевіряти військово-облікових документів у громадян. Оповіщення можуть здійснюватися у громадських місцях, на блокпостах, за місцем роботи, навчання або проживання.

Які саме документи можуть перевіряти співробітники ТЦК та СП, залежить від статусу громадянина. Пише Фокус.

У призовників попросять показати посвідчення про приписку до призовної дільниці, у військовозобов'язаних це військовий квиток або тимчасове посвідчення, а у резервістів — військовий квиток. Або ж чоловіки можуть показувати електронний військово-обліковий документ, який доступний у застосунку "Резерв+" або "Дія". Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Водночас співробітники ТЦК, здійснюючи перевірку, повинні дотримуватися встановлених процедур:

представитися, назвавши свої дані та посаду;

надати службове посвідчення або інший документ для підтвердження своїх повноважень.

Під час перевірки документів працівники ТЦК повинні визначити статус громадянина, звірити його персональні дані та інформацію з військово-облікового документа із записами в реєстрі "Оберіг". Для цього можна використовувати певну техніку.

Перевірку можуть також проводити співробітники поліції та Державної прикордонної служби. Як і працівники ТЦК, вони зобов’язані пред’являти свої документи та пояснювати мету перевірки.

Де можуть проводити перевірки

Законом не встановлено обмежень щодо місць, де представники ТЦК мають право перевіряти документи та видавати повістки. Це можуть бути будь-які локації, де перебувають військовозобов’язані громадяни.

Нагадуємо, що згідно з чинним законодавством, повістки можуть вручатися військовозобов’язаним і резервістам цілодобово:

за місцем проживання чи реєстрації;

на роботі чи навчанні;

у громадських місцях, будинках та спорудах, зокрема в місцях масового скупчення людей;

на пунктах пропуску (блокпостах) і через державний кордон;

у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Законодавство не передбачає можливості відмови від повістки. У разі такої спроби представники ТЦК або поліції мають право скласти акт про відмову, фіксуючи це фото- та відеозйомкою. Документ буде використаний як доказ для притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

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