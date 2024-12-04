Что должны делать представители ТЦК при проверке документов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 624
В Украине усилен контроль за соблюдением воинского учета
Во время военного положения работники территориальных центров комплектования и полиции имеют право проверять военно-учетные документы у граждан. Оповещения могут производиться в общественных местах, на блокпостах, по месту работы, учебы или проживания.
Какие документы могут проверять сотрудники ТЦК и СП, зависит от статуса гражданина. Пишет Фокус.
У призывников попросят показать удостоверение о приписке к призывному участку, у военнообязанных это военный билет или временное удостоверение, а у резервистов — военный билет. Или мужчины могут показывать электронный военно-учетный документ, который доступен в приложении "Резерв+" или "Дия". Он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный.
В то же время сотрудники ТЦК, осуществляя проверку, должны соблюдать установленные процедуры:
- представиться, назвав свои данные и должность;
- предоставить служебное удостоверение или другой документ для подтверждения своих полномочий.
При проверке документов работники ТЦК должны определить статус гражданина, сверить его персональные данные и информацию из военно-учетного документа с записями в реестре "Оберег". Для этого можно использовать определённую технику.
Проверку могут проводить сотрудники полиции и Государственной пограничной службы. Как и работники ТЦК, они обязаны предъявлять свои документы и объяснять цель проверки.
Где могут проводить проверки
Законом не установлены ограничения относительно мест, где представители ТЦК имеют право проверять документы и выдавать повестки. Это могут быть любые локации, в которых находятся военнообязанные граждане.
Напомним, что согласно действующему законодательству, повестки могут вручаться военнообязанным и резервистам круглосуточно:
- по месту жительства или регистрации;
- на работе или обучении;
- в общественных местах, домах и сооружениях, в том числе в местах массового скопления людей;
- на пунктах пропуска (блокпостах) и через государственную границу;
- территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Законодательство не предусматривает возможности отказа от повестки. В случае такой попытки представители ТЦК или полиции имеют право составить акт об отказе, фиксируя это фото- и видеосъемкой. Документ будет использован в качестве доказательства для привлечения к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.
Ранее "Телеграф" писал, о каких изменениях в жизни мужчинам нужно сообщать ТЦК. Юристы объяснили, когда гражданин может быть оштрафован.