Про які зміни в житті чоловікам потрібно повідомляти ТЦК

Юристка пояснила, коли громадянина можуть оштрафувати

Під час мобілізації в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані повідомляти відповідні органи про зміну особистих даних. Це можна зробити через ТЦК та СП, ЦНАП або за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем.

Про це детальніше розповіла партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк у коментарі "РБК-Україна". Вона пояснює, що протягом семи днів призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні надати інформацію щодо:

сімейного стану;

адреси проживання (перебування)

номерів телефону;

адреси електронної пошти (за її наявності),

отримання освіти;

отримання нової посади.

За порушення правил військового обліку передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Проте застосування штрафу залежить від наявності або відсутності відповідної інформації у державних реєстрах.

Як пояснює юристка Лідія Карплюк, штраф не накладають, якщо інформація про зміни може бути автоматично отримана через електронні бази державних органів. Наприклад, якщо роботодавець повідомляє податкову службу про працевлаштування, дані про місце роботи вже доступні державі.

Однак, якщо інформації в реєстрах немає, затримка з оновленням даних може вважатися порушенням. Це стосується, зокрема, змін стану здоров’я, які впливають на виконання військових обов’язків. Через відсутність централізованих баз медичних дани х тимчасові проблеми зі здоров’ям можуть розглядатися як порушення, якщо їх не було зафіксовано офіційно.

Подібна ситуація може виникнути та з контактними даними.

"В Україні також немає якогось реєстру номерів телефонів, засобів зв’язку та адрес електронної пошти. Тому якщо при наступному візиті ви повідомите відмінні від попередніх засоби звʼязку, то і це гіпотетично можна вважати порушенням", — зазначила Карплюк.

Нагадуємо, військовозобов'язаний громадянин має протягом семи днів уточнити дані в ТЦК, якщо у нього сталися певні зміни у житті. Якщо ця інформація не підтягується з реєстрів, з чоловіка можуть стягнути штраф. За порушення правил військового обліку передбачено покарання у сумі від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, коли прийде штраф від ТЦК, якщо не з'явився за повісткою. Деколи термін накладення залежить від завантаженості ТЦК.