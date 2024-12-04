Депутата з Рівного могли затримати і відпустити під 1,2 мільйони грн застави: що він сам каже про це

Курсик прокоментував "Телеграфу" своє затримання і розповів, де зараз

Правоохоронці могли затримати рівненського депутата та воїна ЗСУ Олександра Курсика. Йому та спільникам нібито оголошені підозри.

Про це повідомляє місцеве видання "Рівне Вечірнє". У матеріалі речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська прокоментувала це і повідомила наступне:

"Затримали дану особу та його спільників. Усім оголошені підозри та обрані запобіжні заходи", — йдеться у статті.

Калиновська додала, що справа стосується переправлення ухилянтів за кордон. Більше деталей правоохоронці не розкривають, бо запевняють, що ця інформація може завадити подальшим слідчим заходам.

"Правоохоронці також уточнили, що був обраний запобіжний захід з правом внесення застави у розмірі 1 201 200 гривень, які були сплачені, а Олександр Курсик вийшов на свободу", — пише "Рівне Вечірнє".

"Телеграф" зв'язався з Олександром Курсиком. Журналістка видання поцікавилися, чи дійсно було затримання. Він відповів, що це відбувалось не на Львівщині, а більш детально він коментувати не став.

"Більше коментувати не можу. Я працюю далі, служу, підіймаю слухавку, бо теж читаю", — каже Курсик.

На запитання, звідки гроші на заставу, він відповів, що заборонено коментувати і спілкуватись. Адже за його словами, це може нашкодити йому та слідству.

"Я спокійно йду в суд і буду розбиратись та все буде нормально", — підсумував чоловік.

Нагадаємо, що Олександр Курсик є депутатом міської ради Рівного. З початку повномасштабного вторгнення Росії був мобілізований.

Раніше "Телеграф" писав, що ТЦК вивчають розклади концертів, щоб шукати там ухилянтів.