Депутата из Ровно могли задержать и отпустить под 1,2 миллиона грн залога: что он сам говорит об этом

Курсик прокомментировал "Телеграфу" свое задержание и рассказал, где сейчас

Правоохранители могли задержать ровенского депутата и воина ВСУ Александра Курсика. Ему и сообщникам якобы объявлены подозрения.

Об этом сообщает местное издание "Ровне Вечернее". В материале пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Наталья Калиновская прокомментировала это и сообщила следующее:

"Задержали данное лицо и его сообщников. Всем объявлены подозрения и избраны меры пресечения", — говорится в статье.

Калиновская добавила, что дело касается переправки уклонистов за границу. Больше деталей правоохранители не раскрывают, потому что уверяют, что эта информация может помешать дальнейшим следственным мероприятиям.

"Правоохранители также уточнили, что была избрана мера пресечения с правом внесения залога в размере 1 201 200 гривен, которые были уплачены, а Александр Курсик вышел на свободу", — пишет "Ровне Вечернее".

"Телеграф" связался с Александром Курсиком. Журналистка издания поинтересовались, действительно ли было задержание. Он ответил, что это происходило не во Львовской области, а более подробно он комментировать не стал.

"Больше комментировать не могу. Я работаю дальше, служу, поднимаю трубку, потому что тоже читаю", — говорит Курсик.

На вопрос, откуда деньги на залог, он ответил, что запрещено комментировать и общаться. Ведь по его словам, это может навредить ему и следствию.

"Я спокойно иду в суд и буду разбираться и все будет нормально", — подытожил мужчина.

Напомним, что Александр Курсик является депутатом городского совета Ровного. С начала полномасштабного вторжения России был мобилизован.

Ранее "Телеграф" писал, что ТЦК изучают расписания концертов, чтобы искать там уклонистов.