"Ухилянти повинні тихо сидіти в підвалі": військовий експерт Дикий здійняв галас заявою (відео)

У мережі бурхливо відреагували на його слова

В Україні потрібно створити атмосферу нетерпимості до ухилянтів. Громадяни, які намагаються уникнути служби в армії не повинні відпочивати на концертах та в клубах.

Про це в інтерв'ю виданню "Новинарня" заявив військовий аналітик та ветеран АТО Євген Дикий. Він прокоментував рейд працівників ТЦК після концерту гурту "Океан Ельзи" у Києві.

"Ухилянт має знати, що поки він є ухилянтом, він не може ходити на концерти, він не може ходити в клуби, він взагалі ні чорта не може крім як тихо сидіти десь в підвалі і сподіватися, що не знайдуть. Це так має бути. Не має він, гад, права відпочивати на концерті або в клубі на рівних із захисником, який прийшов у відпустку", — сказав Дикий.

Він також зазначив, що влада має виконувати свої функції. За словами Дикого, цією функцією не є "прогинатись під настрої у соцмережах". Він наголосив, що під час війни держава в першу чергу все ж таки повинна вести війну.

Варто зазначити, що у соцмережах активно відреагували на ці слова Дикого. Багато хто обурився такою заявою, а інші підтримали його позицію. Водночас дехто запропонував "відпустити ухилянтів за кордон".

Нагадуємо, 11 жовтня відбулися рейди ТЦК у Києві, Харкові, Дніпрі, Хмельницькому, Вінниці та інших містах. У столиці працівники ТЦК з'явилися біля Палацу спорту після завершення концерту гурту "Океан Ельзи".