Чекає вʼязниця та конфіскація майна? Як насправді можуть покарати мільйонерів з МСЕК - розслідування

Важливо, щоб посадовця зловили "на гарячому" під час отриманні хабаря

Члени МСЕК, у яких знайшли мільйони готівки вдома та інше незадеклароване майно, можуть відбутися мінімальним покаранням, а їхнє майно залишитися недоторканним. Кількість знайдених доларів і ювелірки ніяк не впливає на їхні шанси згодом опинитися за ґратами.

В цьому питанні має значення, як конкретно людину спіймали на хабарі. Про це розповідає команда BIHUS Info.

"Ті, кого правоохоронці зловили в момент передачі хабаря, ризикують загриміти за ґрати з конфіскацією майна. Але якщо валізи доларів знаходять постфактум після усіх корупційних схем, то це може закінчитися штрафом", – зазначається в матеріалі.

Різниця у тому, що за хабар світить до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна, а тих, кого не зловили за руку, можуть притягнути до відповідальності лише за недостовірне декларування. Бо отримання хабаря ще треба доказати.

Що стосується покарання за недостовірне декларування, воно, на думку журналістів, просто смішне – від 50 тисяч штрафу до 2 років ув'язнення. Останнє скоріше можна назвати винятком, ніж правилом.

Щодо голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, справу якої передали до НАБУ, журналісти пояснюють, що це особливий випадок, тому що окрім вказаної посади, жінка ще була депутаткою обласної ради. Тепер її звинувачують в незаконному збагаченні як депутатку, бо члени МСЕК не підпадають під цю статтю. Санкція статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі.

Зазначається, що арешт на майно також накладається тоді, коли члена МСЕК зловили "на гарячому". В інших випадках складається перелік майна. За законом якщо вартість активів перевищує 15 000 000 доларів, то суд має право передати їх в управління агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке керуватиме ними до вирішення справи у суді.

Журналісти додали, що у справі Крупи майно туди не передавалось через те, що слідство не подало відповідне клопотання.

"Інші ж МСЕКівці зараз видихнуть – за декларування недостовірної інформації у них конфіскацією навіть і не пахне. Заплатять штраф чи отримають іспитовий термін, а далі спокійно поїдуть на своїх трьох "Теслах" до своїх 10 квартир, бо такі у нас закони", – зазначає BIHUS Info.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як живуть керівники МСЕК і скільки коштують їхні крісла. За даними поінформованого джерела в уряді, якщо крісло голови обласного МСЕКу до лютого 2022-го оцінювалось орієнтовно у $30 тис., то зараз ціни зросли на порядки.