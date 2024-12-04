Що робити, якщо вас на авто зупинили представники ТЦК

Деякі дії може виконувати лише поліція

Під час загальної мобілізації представники територіальних центрів комплектування активно проводять оповіщення громадян. Нерідко зупиняють чоловіків на авто, щоб вручити повістку.

Проте такі дії викликають питання щодо їх законності. Адвокат Ростислав Кравець розповів, коли зупинка авто є правомірною, а коли — порушенням. Передає "Bigmir Aвто".

Юрист пояснив, що співробітники ТЦК не мають повноважень зупиняти автомобілі або перевіряти документи водіїв. Це право належить виключно працівникам поліції та реалізується лише у визначених законом випадках.

Якщо представники ТЦК діють спільно з правоохоронцями , водій зобов’язаний виконати вимогу поліцейських про зупинку. Співробітники поліції повинні:

представитися, назвавши своє ім’я та посаду;

пояснити причину зупинки;

діяти виключно в межах своїх повноважень.

Як діяти, якщо вручають повістку

За словами юриста, повістка повинна бути оформлена належним чином:

мати підпис та печатку уповноваженої особи ТЦК;

бути врученою особисто.

Якщо документ містить помилки або не має печатки, громадянин має право відмовитися від його отримання, пояснює Кравець.

Дії співробітників ТЦК повинні відповідати закону:

вони зобов’язані пред’явити документи, які підтверджують їхні повноваження;

не мають права вимагати виходити з авто або передавати документи без участі поліції.

Що робити у разі порушення

Адвокат радить у разі сумнівів фіксувати ситуацію на камеру. Якщо дії працівників ТЦК здаються незаконними, необхідно викликати поліцію, яка має оцінити ситуацію та вжити відповідних заходів.

Також юрист наголошує, що громадянам не варто виходити з автомобіля чи передавати документи особам, які не діють у межах закону.

Нагадуємо, що представники ТЦК та СП не мають права затримувати військовозобов’язаних громадян. Доставити до військкомату можуть лише співробітники поліції, коли є законні підстави.

Законне затримання можливе лише в тому разі, якщо в базах даних "Оберіг" чи "Резерв+" є відповідні записи про порушення військового обліку або оголошення в розшук.

Наприклад, підставою для затримання може стати невчасне оновлення даних або неявка до військкомату за викликом. Під час затримання поліція зобов'язана скласти протокол, у якому фіксуються всі деталі інциденту — хто, коли і де затримали особу, куди її доставили, та хто прийняв її в ТЦК. Відсутність такого протоколу свідчить про те, що офіційного затримання не було , і громадянин начебто самостійно прийшов у ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що повинні робити представники ТЦК під час перевірки документів. Оповіщення можуть здійснюватися у громадських місцях, на блокпостах, за місцем роботи, навчання або проживання.