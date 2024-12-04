Что делать, если вас на авто остановили представители ТЦК

Некоторые действия может выполнять только полиция

Во время общей мобилизации представители территориальных центров комплектования активно проводят оповещение граждан. Нередко останавливают мужчин на автомобиле, чтобы вручить повестку.

Однако такие действия вызывают вопросы их законности. Адвокат Ростислав Кравец рассказал, когда остановка авто правомерна, а когда — нарушением. Передает "Bigmir Авто".

Юрист объяснил, что сотрудники ТЦК не имеют полномочий останавливать автомобили или проверять водительские документы. Это право принадлежит исключительно работникам полиции и реализуется только в определенных законом случаях.

Если представители ТЦК действуют совместно с правоохранителями , водитель обязан выполнить требование полицейских об остановке. Сотрудники полиции должны:

представиться, назвав свое имя и должность;

объяснить причину остановки;

действовать исключительно в пределах своих полномочий.

Как действовать, если вручают повестку

По словам юриста, повестка должна быть оформлена должным образом:

иметь подпись и печать уполномоченного лица ТЦК;

быть врученным лично.

Если документ содержит ошибки или нет печати, гражданин имеет право отказаться от его получения, объясняет Кравец.

Действия сотрудников ТЦК должны соответствовать закону:

они обязаны предъявить документы, подтверждающие их полномочия;

не имеют права требовать выходить из автомобиля или передавать документы без участия полиции.

Что делать в случае нарушения

Адвокат советует в случае сомнений фиксировать ситуацию на камеру. Если действия работников ТЦК кажутся незаконными, необходимо вызвать полицию, которая должна оценить ситуацию и принять соответствующие меры.

Также юрист отмечает, что гражданам не стоит выходить из автомобиля или передавать документы лицам, не действующим в рамках закона.

Напомним, что представители ТЦК и СП не имеют права задерживать военнообязанных граждан. Доставить в военкомат могут только сотрудники полиции, когда есть законные основания.

Законное задержание возможно только в том случае, если в базах данных "Оберег" или "Резерв+" есть соответствующие записи о нарушении воинского учета или объявления в розыск.

Например, основанием для задержания может стать несвоевременное обновление данных или неявка в военкомат по вызову. При задержании полиция обязана составить протокол, в котором фиксируются все детали инцидента — кто, когда и где задержали лицо, куда его доставили, и кто принял его в ТЦК. Отсутствие такого протокола свидетельствует о том, что официального задержания не было , и гражданин вроде бы самостоятельно пришел в ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, что должны делать представители ТЦК при проверке документов. Оповещения могут производиться в общественных местах, на блокпостах, по месту работы, учебы или проживания.