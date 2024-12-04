Провал оборонних закупівель: АОЗ не виконала контрактів на 25 млрд грн

Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ) під керівництвом Марини Безрукової опинилося у центрі скандалу через провал у забезпеченні української армії боєприпасами.

За інформацією ексрадника голови АОЗ Тамерлана Вагабова, станом на кінець 2024 року АОЗ не виконала державних контрактів на постачання боєприпасів на загальну суму 25 млрд грн.

Йдеться про критично важливі снаряди калібрів 155, 152, 125, 122 мм, мінометні постріли 120 і 82 мм, а також реактивні снаряди. У жовтні цього року на фронт надійшло лише 12% від необхідного обсягу боєприпасів.

Ексрадник голови АОЗ Тамерлан Вагабов, аналізуючи результати аудити, зазначив, що це катастрофа, адже такими підходами ми будемо втрачати не лише гроші, але й життя наших захисників.

Він також закликав до відповідальності керівників оборонної сфери. На його думку, правоохоронні органи повинні дати оцінку цій ситуації, щоб такі керівники, як голова АОЗ, двічі замислювалися перед тим, як йти на подібні ризики та ігнорувати результати аудитів, їх необхідно притягати до кримінальної відповідальності. Вагабов наголосив, що наша головна проблема – почуття безкарності, яке процвітає в критично важливих структурах.

З 318,7 млрд грн, виділених на 2024 рік, АОЗ використала лише третину, поставивши товарів на суму 51,5 млрд грн. Решта коштів ризикують залишитися невикористаними до кінця року, що створює загрозу для обороноздатності країни.