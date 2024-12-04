Провал оборонных закупок: АОЗ не выполнила контракты на 25 млрд грн

Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) под руководством Марины Безруковой оказалось в центре скандала из-за провала в обеспечении украинской армии боеприпасами.

По информации экс-советника главы АОЗ Тамерлана Вагабова, по состоянию на конец 2024 года АОЗ не выполнила государственные контракты на поставку боеприпасов на общую сумму 25 млрд грн.

Речь идет о критически важных снарядах калибров 155, 152, 125, 122 мм, минометных выстрелах 120 и 82 мм, а также реактивных снарядах. В октябре этого года на фронт поступило всего 12% от требуемого объема боеприпасов.

Экс-советник главы АОЗ Тамерлан Вагабов, анализируя результаты аудиты, отметил, что это катастрофа, ведь такими подходами мы будем терять не только деньги, но и жизнь наших защитников.

Он также призвал к ответственности руководителей оборонной сферы. По его мнению, правоохранительные органы должны дать оценку сложившейся ситуации, чтобы такие руководители, как глава АОЗ, дважды задумывались перед тем, как идти на подобные риски и игнорировать результаты аудитов, их необходимо привлекать к уголовной ответственности. Вагабов подчеркнул, что наша главная проблема – чувство безнаказанности, процветающее в критически важных структурах.

Из 318,7 млрд. грн., выделенных на 2024 год, АОЗ использовала лишь треть, поставив товаров на сумму 51,5 млрд. грн. Остальные средства рискуют остаться неиспользованными до конца года, что создает угрозу для обороноспособности страны.