Чи можуть військові ТЦК виписувати повістки пенсіонерам після 60 років

Літні особи, яким виповнилось 60 років, можуть мобілізуватись добровільно або за рішенням Генштабу ЗСУ

Мобілізація в Україні триває для військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років. Однак чи можуть надіслати повістку особам, які старше 60 років.

Граничний вік перебування на службі у військовому резерві передбачено законом "Про військовий обов’язок і військову службу".

Згідно зі документом, граничний вік становить:

для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 45 років;

для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 50 років;

для військовослужбовців вищого сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — до 55 років;

для військовослужбовців молодшого офіцерського складу — до 45 років;

для військовослужбовців старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років;

для військовослужбовців вищого офіцерського складу — до 60 років;

для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу — до 60 років; вищого офіцерського складу — до 65 років.

Крім того, військові ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, а також визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я, за власним бажанням можуть бути залишені на службі понад граничного віку на строк до 5 років.

Водночас чоловіки старше 60 років можуть бути мобілізованими на основі спеціального наказу Генштабу ЗСУ у випадку, коли особа має дефіцитну освіту чи професійні навички, що потрібні для армії. Про це йдеться у діловому порталі "Експерт".

Кожен кандидат перед призовом має пройти ВЛК, яка має надати висновок про ступінь придатності. Осіб від 50 до 60 років залучають переважно до підрозділів забезпечення чи тилових служб. Їх не призначають у бойові підрозділи.

До того ж чоловіки, що підписали контракт до 60 років, також мають право на добровільну службу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, до якого віку можуть мобілізувати чоловіків в Україні.