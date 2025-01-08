Зеленський надихнув "Укрпошту" на створення ще однієї марки з лайкою

На марці хочуть зобразити момент підписання Будапештського меморандуму

Керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський запропонував випустити нову поштову марку з емоційною цитатою президента Володимира Зеленського про Будапештський меморандум. Про це він повідомив у соціальних мережах.

Як каже Смілянський, на марці планують зобразити історичне фото підписання Будапештського меморандуму президентами Леонідом Кучмою, Борисом Єльциним, Джоном Мейджором та Біллом Клінтоном. Поруч пропонується розмістити зображення президента Зеленського та його емоційну цитату про цей документ "Будапештський меморандум — це х@ня".

Ідея виникла після участі Володимира Зеленського у тригодинному подкасті американського блогера Лекса Фрідмана. Під час розмови президент України обрав неформальний стиль спілкування та емоційно висловлювався щодо певних міжнародних домовленостей.

Якщо пропозицію Смілянського реалізують, це буде друга поштова марка "Укрпошти" з емоційним висловлюванням. Перша така марка з'явилася на початку повномасштабного вторгнення та містила цитату українських прикордонників з острова Зміїний, коли вони боролися з руським кораблем.

Нагадаємо, політтехнолог Тарас Загородній в ефірі телеканалу "Київ24" зазначив, що такий стиль комунікації знаходить відгук серед українців. За його словами, подібна манера спілкування може привернути додаткову увагу міжнародних партнерів, зокрема у США.