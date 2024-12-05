Зниження призовного віку не буде? Чи мобілізуватимуть до армії з 18 років

У мережі почалися бурхливі обговорення

У суспільстві активно заговорили про можливе зниження мобілізаційного віку. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин спростував чутки про мобілізації з 18 років.

Про це він написав у соцмережі Х. Литвин заявив, що мобілізація 18-річних не планується.

"Ніхто не готує ніяку мобілізацію 18-річних", — наголосив радник президента, коментуючи обговорення у мережі щодо можливого призову осіб молодшого віку.

Зазначимо, що Литвин прокоментував дискусії щодо заборони виїзду за кордон хлопців віком 15–17 років, наголосивши, що наразі такі ініціативи не розглядаються.

Нагадуємо, що США наполягають на зниженні мобілізаційного віку в Україні. Білий дім висловлює невдоволення темпами мобілізації в Україні, вважаючи, що навіть достатній рівень озброєння не гарантує успіху без належної кількості військових.

Українська армія ніби то не зможе досягти успіху без більшої кількості солдатів, навіть якщо США прискорять постачання зброї. Розчарування зростає через опір українських лідерів закликам знизити вік призову з 25 до 18 років, говорять у Вашингтоні.

Водночас деякі чиновники у Білому домі вважають, що міць України зменшилася через уповільнення військової допомоги США до того, як Конгрес у квітні схвалив додаткове фінансування на суму 61 ​​мільярд доларів. Проте ситуація може змінитись.

Раніше "Телеграф" писав, що США неодноразово закликали знизити мобілізаційний вік в Україні. А у Зеленського відповіли, що ми не можемо озброїти як слід навіть солдатів, які вже є, оскільки партнери сильно зволікають із постачаннями озброєння.