Водіїв не вистачає, а запчастини подорожчали: у Дніпрі серйозні проблеми із транспортом

Перевізники ще на початку осені анонсували, що зима 2024-2025 буде найскладнішою для автопарків за весь період незалежності України

Під час повномасштабної війни у Дніпрі значно змінилася автобусна мережа. Програму заміни автобусів на більш комфортні поставили на паузу, а через мобілізацію довелося зіткнутися з катастрофічною нестачею працівників та ремонтників рухомого складу.

Про це пише "Наше місто". Зазначається, що міські перевезення на великих автобусах стали нерентабельними, а також на автотранспортних підприємствах наразі не вистачає 150 водіїв.

Нестача кадрів пов’язана зокрема з тим, що багато водіїв та інших працівників було мобілізовано до Збройних сил. Тому в місті постійно йде пошук людей на вакантні місця, але бажаючих дуже мало.

Мер Дніпра Борис Філатов під час звіту про роботу у 2024 році заявив, що для закриття дефіциту зараз потрібно 150 водіїв. А для повернення випусків транспорту у стан 2021-22 років потрібно близько 350 водіїв.

При цьому дніпровські перевізники ще на початку осені анонсували, що зима 2024-2025 буде найскладнішою для автопарків за весь період незалежності України. Крім дефіциту кадрів, на це, зокрема, вплине несприятлива економічна ситуація, складнощі із закупівлею автозапчастин для автобусів.

Наголошується, що складна ситуація виникла ще на початку повномасштабного вторгнення, коли подорожчало паливо. З того часу вона вже трохи знизилася, але з’явилися нові виклики — в 1,5 раза зросла вартість усіх запасних частин до автобусної техніки через збільшення курсу євро.

Для порівняння: у липні 2022 року технічні роботи для кожного автобуса щомісяця складали приблизно 4,5-7 тисяч грн. залежно від типу рухомого складу. А вже станом на грудень 2024 року – 10-15 тисяч гривень.

Директор одного з автотранспортних підприємств Дніпра Михайло Клокун каже, що є ще один фактор — підвищення вартості електроенергії та блекаути, через які автопідприємства змушені використовувати потужні дизель-генератори.

За словами автоперевізників, у період з липня 2022 року до грудня 2024 року собівартість перевезень збільшилася на 40-60%. І підвищення вартості проїзду стало вимушеним заходом для виживання автобусних перевезень.

Попри складнощі, щодня у Дніпрі на маршрути виходить близько 700 автобусів, які перевозять у середньому 300 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з’являться платні дороги. Зараз в уряді вже напрацьовано відповідний законопроєкт, що знаходиться на стадії впровадження.