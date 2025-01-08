В Україні відзначатимуть ще одне важливе свято для армії: Зеленський підписав указ

Указ набрав чинності з дня його опублікування

В Україні зʼявиться ще одне свято присвячене війську. Його щорічно відзначатимуть 3 липня. Мова йде за День армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ.

Відповідний указ №17/2025, підписаний сьогодні Президентом Володимиром Зеленським. Відповідний указ оприлюднив Офіс глави держави.

"Установити в Україні День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, який відзначати щороку 3 липня", — зазначено у документі.

Рішення має на меті "вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій".

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що услід за газом Україна може заборонити транзит російської нафти. "Телеграф" вирішив з'ясувати, що наразі відомо про ініціативу депутатів, та зв'язався із одним із його співавторів, нардепом Олексієм Гончаренком. Незадовго до цього наша країна припинила транзит російського газу до Європи.