Могут ли военные ТЦК выписывать повестки пенсионерам после 60 лет

Пожилые лица, которым исполнилось 60 лет, могут мобилизоваться добровольно или по решению Генштаба ВСУ

Мобилизация в Украине продолжается для военнообязанных в возрасте от 25 до 60 лет. Однако могут ли прислать повестку лицам старше 60 лет.

Предельный возраст пребывания на службе в военном резерве предусмотрен законом "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно документу, предельный возраст составляет:

для военнослужащих рядового, младшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту – до 45 лет;

для военнослужащих старшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту – до 50 лет;

для военнослужащих высшего сержантского и старшинского состава, проходящих военную службу по контракту – до 55 лет;

для военнослужащих младшего офицерского состава – до 45 лет;

для военнослужащих старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) – до 50 лет, полковников (капитанов 1 ранга) – до 55 лет;

для военнослужащих высшего офицерского состава – до 60 лет;

для военнослужащих, проходящих военную службу во время особого периода, из числа лиц рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава – до 60 лет;

Кроме того, военные ВСУ и других военных формирований, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой должности, а также признанные военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья, по собственному желанию могут быть оставлены на службе сверх предельного возраста на срок до 5 лет.

В то же время мужчины старше 60 лет могут быть мобилизованы на основе специального приказа Генштаба ВСУ в случае, если лицо имеет дефицитное образование или профессиональные навыки, необходимые для армии. Об этом говорится в деловом портале "Эксперт".

Каждый кандидат перед призывом должен пройти ВЛК, который должен предоставить заключение о степени годности. Лиц от 50 до 60 лет привлекают преимущественно в подразделения обеспечения или тыловых служб. Их не назначают в боевые подразделения.

К тому же мужчины, подписавшие контракт до 60 лет, имеют право на добровольную службу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, до какого возраста могут мобилизовать мужчин в Украине.