Бігти зараз за пігулками йоду не треба: як діяти в разі застосування "брудної бомби" чи ядерного вибуху на АЕС

Варто заздалегідь потурбуватися про запас води, їжі тощо

Ядерна загроза може іти як від великої ракети, якою атакують здалеку, так і від невеликої бомби, яку можна сховати в рюкзаку. Зрозуміти заздалегідь, що летить саме ядерний боєприпас часто неможливо, тож специфічного сигналу тривоги чи оголошення може і не бути.

Ядерний шантаж Росії та ризики для українських атомних станцій спонукали "Телеграф" зібрати просту та доступну інформацію, що робити в разі застосування ядерної зброї, аварії на АЕС та при використанні "брудної бомби".

Головне правило — терміново перейти в укриття

Українцям вже не в новинку російські атаки з неба. Правило мати вдома тривожну валізку з документами, питною водою та їжею в герметичних упаковках при ядерній загрозі не втрачає актуальності. Захистити від різних видів вибухів повноцінно зможе лише укриття. Федеральна агенція з надзвичайних ситуацій у США зазначає, випадіння радіоактивних опадів найбільш небезпечне в перші години після вибуху, однак вони опиняються на землі не одразу — потрібні близько 15 хвилин, якщо ви не знаходитесь на території безпосереднього ураження вибухом.

Використання "брудної бомби" небезпечне найбільше в епіцентрі. Ті, хто за межами — постраждають від вдихання забрудненого пилу чи споживання води й їжі. "Червоний Хрест" США наголошує — час працює на користь, радіоактивні опади становлять найбільшу загрозу для людей протягом перших двох тижнів, до цього часу вони знижуються приблизно до 1% від початкового рівня радіації.

Оперативне оповіщення здійснюють ДСНС, Генштаб, поліція чи міська влада. Потурбуйтесь, щоб мати можливість отримувати повідомлення. Інтернет та система зв’язку можуть вимкнутися, тож найкраще мати радіо на батарейках.

Що відбувається під час ядерного вибуху

Що робити, якщо вибух застав на вулиці

Не дивіться на вибух — це може викликати сліпоту чи опік, наголошують в рекомендаціях РНБО.

Лягайте на землю та спробуйте сховатися в заглибленні чи за виступом, що зможе захистити від вибухової хвилі. Вийміть з кишень металеві предмети та електроніку. Лягати потрібно ногами в бік вибуху, обличчям донизу, руки під себе. Відкриті частини тіла треба закрити, а рот та ніс захистити. Якщо немає респіратора — частиною одягу.

Як тільки минула вибухова хвиля — прямуйте в укриття. Це має бути найближча захисна споруда. Обирати потрібно з урахуванням вітру. Якщо він дме у ваш бік з епіцентру — рухайтесь праворуч чи ліворуч, перпендикулярно до нього. Якщо в інший бік — бігти треба проти вітру.

При відсутності сховища поблизу — можна ховатися у підвалі чи в центрі бетонних будинків. У США розробили пам’ятку, які частини будинків можуть бути укриттями. В них має бути мінімум вікон та дверей.

Пам'ятка, що може бути сховищем в разі ядерного вибуху

Перед тим, як ховатись — зніміть верхній одяг, якщо можна — прийміть душ або помийте відкриті частини шкіри. Не жалкуйте води та мила, проте не розчісуйте шкіру. В укритті потрібно знаходитися не менше 24 годин. Уважно слухайте сповіщення від органів влади, щоб не пропустити вказівку чи евакуацію.

Якщо ви вже були в приміщенні під час ядерного вибуху

Залишайтеся в укритті. Закрийте щільно вікна, двері, вентиляцію, вимкніть обігрів та кондиціонування, за можливості сховайтеся там, де немає вікон. Аналогічно до попередньої ситуації знаходитесь в укритті 24 години, якщо немає інших вказівок.

Якщо родина розділена

Якщо ви опинилися в різних укриттях з членами родини, залишайтесь там поки не буде дозволів покинути їх. Навіть, якщо вони поруч — пересування під час опадання радіоактивних часточок наражає на небезпеку не тільки вас, а й тих, до кого ви йдете. Діти, які були в школі, перебуватимуть в укриттях там. Тварин на вулицю випускати не можна, інакше вони також отримують дозу радіоактивного випромінювання.

Якщо ви були в авто

Не дивіться на вибух і зупиніться в безпечній зоні. Закрийте вікна, перекрийте захід повітря в машину. Закрийте голову руками, за наявності — надіньте навушники, це допоможе уникнути баротравми. Дихайте через респіратор, протигаз чи маску. Після вибухової хвилі — вирушайте на пошуки укриття.

Яка їжа та вода безпечні?

Безпечною може вважатися їжа з холодильника, морозилки та в герметичних упаковках. Вода — бутильована. Перед тим, як їх споживати, упаковку протирають, як і стіл і посуд. Роблять це вологою ганчіркою, яку кладуть в пакет, щільно закривають та кладуть подалі від людей і тварин. Їжа з городу чи саду вважається небезпечною до окремого оголошення. Пити воду з водопроводу також не варто, поки не буде сповіщення про її безпечність.

Що робити з постраждалими від ядерної атаки

Головне — видалити радіоактивні речовини. Потрібно роздягнути постраждалого та помити шкіру теплою водою з милом. Потрібно очистити рани та отвори на тілі, щоб зменшити дозу радіонуклідів, що попаде в організм. Потурбуйтесь і про себе — потрібно надавати допомогу в захисному одязі, рукавичках та респіраторі. Після надання допомоги — ще раз помитися та очиститися самому.

Якщо у людини є рани, їх потрібно промити фізрозчином чи водою. За відсутності — накрити шкіру біля ран водонепроникними пов’язками. Вуха та ніс протирають паличкою з намотаною вологою ватою. Рот прополоскують 3% розчином лимонної кислоти та чистять зуби з пастою, очі промивають фізрозчином та водою. Волосся миють, уникаючи потрапляння рідини на інші частини тіла.

Перша реакція на опромінення, окрім видимих уражень, триває до 3 діб — слабкість, нудота, блювота, головний біль, дратівливість та збудження, а потім пригнічення, підвищена температура.

Йодопрофілактика — коли потрібна

Робити профілактику калій йодидом можна виключно при офіційному сповіщенні про її необхідність. Вона потрібна, коли радіація спричинена радіойодом. Це може бути після вибуху ядерної бомби чи аварії на АЕС. У разі використання "брудної бомби" йодопрепарати не потрібні і можуть серйозно нашкодити.

Йодопрофілактика людям з порушенням функціонування щитоподібної залози чи старшим за 40 років не проводиться. Приймання дози — 1 раз. Дозування йодиду калію (таблетки):

немовлята від народження до 1 місяця – 16 мг

діти (від 1 місяця до 3 років) – 32 мг

діти (від 3 до 12 років) – 62,5 мг

підлітки (від 12 до 18 років), вагітні, матері-годувальниці та дорослі (до 40 років) – 125 мг.

Вихід на вулицю після ядерного вибуху

Виходити назовні потрібно в захисті — респіратор, рукавиці, дощовик, окуляри, бахіли. Речі мають бути в пакеті. Ущільнити захист до тіла можна скотчем. Захист потрібно змінювати — респіратор не рідше разу на 3 години, дощовик витримає не більше 10 годин. При опадах — снігу чи дощі потрібно негайно іти в укриття. Не сідайте на землю, не їжте, не приносьте предмети в чисту зону. Після повернення знезаражуйте себе, як після вибуху та вдягніть чисте.

Раніше "Телеграф" розповідав про зміну доктрини РФ щодо ядерного удару. Рішення тепер приймає президент Володимир Путін, а застосувати зброю можуть при загрозі Росії.