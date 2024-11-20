Атаки по Україні загрожують ядерною катастрофою, - The Guardian

РФ навмисно намагалася посилити напругу, в якій перебувають АЕС

Спрямовані атаки на підстанції, підключені до трьох українських АЕС, загрожують ядерною катастрофою в Європі. Але під найбільшим ризиком перебувають люди та довкілля в Україні.

Про це повідомляє The Guardian. У матеріалі йдеться, Greenpeace попередила, що енергомережа України перебуває під "підвищеним ризиком катастрофічного збою" після російської атаки ракетами та безпілотниками 17 листопада. Це викликає побоювання щодо безпеки трьох АЕС країни, які працюють.

Російські удари були спрямовані по електричних підстанціях, "важливих для роботи українських атомних станцій". Існує ймовірність того, що реактори можуть втратити потужність і стати небезпечними.

"Зрозуміло, що Росія використовує загрозу ядерної катастрофи як головний військовий важіль, щоб перемогти Україну. Але, здійснюючи атаки, Росія створює ризик ядерної катастрофи в Європі, яку можна порівняти з Фукусімою 2011 року, Чорнобилем 1986 року чи навіть гірше", – розповів ядерний експерт з Greenpeace Ukraine Шон Берні.

Greenpeace є незалежною організацією, вона підтримує контакти з українським урядом. Офіційні українські джерела, з якими зв’язалися журналісти, визнали технічний аналіз кризи Greenpeace.

Ці атаки не були спрямовані безпосередньо на три українські атомні електростанції, що залишилися в експлуатації, – на Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, Greenpeace стверджує, що РФ навмисно намагалася посилити напругу, в якій перебувають АЕС, атакуючи пов’язані з ними підстанції.

МАГАТЕ повідомило 17 листопада, що магістральні лінії електропередач від чотирьох підстанцій до трьох АЕС були обірвані, а на Хмельницькій станції монітори на місці "почули гучний вибух". Дві лінії електропередач до Рівного стали недоступними, а потужність шести з дев’яти ядерних реакторів на трьох майданчиках була знижена.

Зазначається, що на ці три об’єкти припадає близько двох третин електроенергії в Україні, оскільки попередні ворожі атаки знищили більшість вугільних і нафтових електростанцій країни, також були пошкоджені деякі гідрооб’єкти.

В Greenpeace заявили, що особливе занепокоєння викликає те, що "серйозні пошкодження енергетичної системи України, включно з підстанціями, викликають серйозну нестабільність". Це може означати тривалу втрату зовнішнього живлення для реакторів. Охолодження реактора та відпрацьованого палива вимагає електроенергії, стабільне постачання якої перебуває під загрозою.

У разі припинення постачання українські реактори мають дизель-генератори та батареї, які забезпечують необхідне постачання електроенергії з достатньою кількістю палива протягом 7-10 днів. Але, зазначили в Greenpeace, якщо не вдасться зберегти паливо або відновити енергопостачання, наслідки можуть призвести до ядерної катастрофи.

"Втрата функції охолодження в одному або кількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива та великомасштабного радіаційного викиду. Під найбільшим ризиком перебувають люди та довкілля в Україні, але існує ймовірність серйозного впливу на більшу частину Європи та за її межами", – додали в організації.

Атака РФ по Україні 17 листопада — що відомо

У неділю, 17 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти запустили по Україні 210 ракет і дронів. У хід, зокрема, пішли ракети "Циркон", "Калібр" та "Кінджал".

Їх загарбники запускали з різних типів авіації, у тому числі з літаків Ту-160, які востаннє використовували під час атаки по Україні у травні минулого року.

Зазначимо, що під обстрілом знаходився Київ, де постраждали двоє людей, Кременчук, Миколаїв, де загинули дві жінки. Також є жертви і в Одесі, де зараз найважча ситуація з енергопостачанням. Адже саме по енергетиці нанесла РФ основний удар.

Раніше "Телеграф" писав, що експерт назвав умову, за якої скасують графіки відключень світла.