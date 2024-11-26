Ядерні ракети США можуть за лічені секунди значно скоротити населення, наприклад, Москви

Кремлівські заяви про їхню ядерну зброю що так захоплюють російське суспільство, приховують ключову деталь. Постійні погрози знищити США, Україну, перетворити на радіоактивний попіл Лондон, Париж чи інші європейські міста — це лише частина інформаційної маніпуляції.

Пропаганда навмисно замовчує головне: у разі ядерного конфлікту російське населення також приречене на повне знищення. Ядерне стримування працює безвідмовно — удар буде взаємним і нищівним, пише Defence Express.

Як відомо, Росія має найбільшу у світі кількість одиниць ядерної зброї, проте у придатному стані для використання — менш ніж половина. У США ж кількості доступних для використання ядерних ракет більше, ніж у РФ. Одна ракета Trident-2 здатна за лічені секунди зменшити населення Москви на 2,7 мільйона осіб. Додатково вона може травмувати понад 5 мільйонів людей. Масштаби руйнувань перевищують будь-які уявлення про локальний конфлікт.

США мають 14 підводних човнів, кожен з яких несе 20 потужних ракет. Загальна кількість боєзарядів становить близько 70 000 одиниць, що за потужністю перевищує атомні бомбардування Хіросіми.

Ось якими будуть наслідки запуску лише однієї ракети Trident II

Для подолання систем протиповітряної оборони РФ достатньо 10 з 280 наявних ракет. Принципово важливо, що у разі зустрічного удару ракети Trident II долетять до території РФ швидше, ніж російські — до США.

Розгорнуті ядерні арсенали:

РФ: 1710 одиниць (870 наземного базування, 640 морського, 200 авіаційних);

США: 1770 одиниць (400 шахтних ракет Minuteman III, 294 морські ракети Trident II).

Додаткові ядерні потужності союзників:

Франція: 4 субмарини класу Triomphant (240 ядерних зарядів);

Велика Британія: 4 підводні човни Vanguard (по 120 зарядів на кожному).

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що Байдену запропонували повернути ядерну зброю Україні. На це натякнули деякі чиновники