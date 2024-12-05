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Бежать сейчас за таблетками йода не надо: как действовать в случае применения "грязной бомбы" или ядерного взрыва на АЭС

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Россия шантажирует мир ядерным оружием Новость обновлена 05 декабря 2024, 12:51
Россия шантажирует мир ядерным оружием. Фото Коллаж "Телеграфа"

Следует заранее позаботиться о запасе воды, еды и т.п.

Ядерная угроза может идти как от большой ракеты, атакующей издалека, так и от небольшой бомбы, которую можно спрятать в рюкзаке. Понять заранее летящий именно ядерный боеприпас часто невозможно, поэтому специфического сигнала тревоги или объявления может и не быть.

Ядерный шантаж России и риски для украинских атомных станций побудили Телеграф собрать простую и доступную информацию, что делать в случае применения ядерного оружия, аварии на АЭС и при использовании "грязной бомбы".

Главное правило – срочно перейти в укрытие

Украинцам уже не в новинку русские атаки с неба. Правило иметь дома тревожный чемоданчик с документами, питьевой водой и пищей в герметичных упаковках при ядерной угрозе не теряет актуальности. Защитить от разных видов взрывов полноценно сможет только укрытие. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в США отмечает, что выпадение радиоактивных осадков наиболее опасно в первые часы после взрыва, однако они оказываются на земле не сразу — нужны около 15 минут, если вы не находитесь на территории непосредственного поражения взрывом.

Использование "грязной бомбы" опасно больше всего в эпицентре. Те, кто за пределами, пострадают от вдыхания загрязненной пыли или потребления воды и пищи. "Красный Крест" США отмечает, что время работает на пользу, радиоактивные осадки представляют наибольшую угрозу для людей в течение первых двух недель, к этому времени они снижаются примерно до 1% от начального уровня радиации.

Оперативное оповещение осуществляют ГСЧС, Генштаб, полиция или городские власти. Позаботьтесь, чтобы получать сообщения. Интернет и система связи могут отключиться, поэтому лучше иметь радио на батарейках.

Что происходит во время ядерного взрыва
Что происходит во время ядерного взрыва

Что делать, если взрыв застал на улице

Не смотрите на взрыв — это может вызвать слепоту или ожог, подчеркивают рекомендации СНБО.

  1. Ложитесь на землю и попытайтесь скрыться в углублении или за выступом, что сможет защитить от взрывной волны.
  2. Извлеките из карманов металлические предметы и электронику.
  3. Ложиться нужно ногами в сторону взрыва, лицом книзу, руки под себя. Открытые части тела следует закрыть, а рот и нос защитить. Если нет респиратора – частью одежды.

Как только прошла взрывная волна – направляйтесь в укрытие. Это должно быть ближайшее защитное сооружение. Выбирать нужно с учетом ветра. Если он дует в вашу сторону из эпицентра — двигайтесь вправо или влево, перпендикулярно ему. Если в другую сторону – бежать надо против ветра.

При отсутствии хранилища поблизости можно прятаться в подвале или в центре бетонных домов. В США разработали памятку, какие части домов могут быть укрытиями. В них должно быть минимум окон и дверей.

что может быть хранилищем в случае ядерного взрыва
Памятник, который может быть хранилищем в случае ядерного взрыва

Перед тем, как прятаться – снимите верхнюю одежду, если можно – примите душ или помойте открытые части кожи. Не жалейте воду и мыло, однако не расчесывайте кожу. В укрытии нужно находиться не менее 24 часов. Внимательно слушайте уведомления органов власти, чтобы не пропустить указание или эвакуацию.

Если вы уже были в помещении во время ядерного взрыва

Оставайтесь в укрытии. Закройте плотно окна, двери, вентиляцию, выключите обогрев и кондиционирование, по возможности укройтесь там, где нет окон. Аналогично предыдущей ситуации находитесь в укрытии 24 часа, если нет других указаний.

Если семья разделена

Если вы оказались в различных укрытиях с членами семьи, оставайтесь там, пока не будет разрешений покинуть их. Даже, если они рядом — передвижение во время опадания радиоактивных частиц подвергает опасности не только вас, но и тех, к кому вы идете. Дети, которые были в школе, будут находиться там. Животных на улицу выпускать нельзя, в противном случае они также получают дозу радиоактивного излучения.

Если вы были в авто

Не смотрите на взрыв и остановитесь в безопасной зоне. Закройте окна, перекройте закат воздуха в машину. Закройте голову руками, при наличии – наденьте наушники, это поможет избежать баротравмы. Дышите через респиратор, противогаз или маску. После взрывной волны отправляйтесь на поиски укрытия.

Какая еда и вода безопасны?

Безопасной может считаться еда из холодильника, морозилки и в герметичных упаковках. Вода – бутилированная. Перед тем как их потреблять, упаковку протирают, как и стол и посуду. Делают это влажной тряпкой, которую кладут в пакет, плотно закрывают и кладут подальше от людей и животных. Еда из огорода или сада считается опасной для отдельного объявления. Пить воду из водопровода тоже не стоит, пока не будет уведомления о ее безопасности.

Что делать с пострадавшими от ядерной атаки

Главное – удалить радиоактивные вещества. Нужно раздеть пострадавшего и помыть кожу теплой водой с мылом. Нужно очистить раны и отверстия на теле, чтобы уменьшить дозу попавших в организм радионуклидов. Позаботьтесь и о себе – нужно оказывать помощь в защитной одежде, перчатках и респираторе. После оказания помощи еще раз помыться и очиститься самому.

Если у человека есть раны, то их нужно промыть физраствором или водой. При отсутствии – накрыть кожу у ран водонепроницаемыми повязками. Уши и нос протирают палочкой с намотанной влажной ватой. Рот прополоскивают 3% раствором лимонной кислоты и чистят зубы с пастой, глаза промывают физраствором и водой. Волосы моют, избегая попадания жидкости на другие части тела.

Первая реакция на облучение, кроме видимых поражений, длится до 3 суток – слабость, тошнота, рвота, головные боли, раздражительность и возбуждение, а затем угнетение, повышенная температура.

Йодопрофилактика – когда нужна

Делать профилактику калий йодидом можно исключительно при официальном уведомлении о ее необходимости. Она нужна, когда радиация вызвана радиойодом. Это возможно после взрыва ядерной бомбы или аварии на АЭС. При использовании "грязной бомбы" йодопрепараты не нужны и могут серьезно навредить.

Йодопрофилактика людям с нарушением функционирования щитовидной железы или старше 40 лет не проводится. Прием дозы — 1 раз. Дозировка йодида калия (таблетки):

  • младенцы от рождения до 1 месяца – 16 мг
  • дети (от 1 месяца до 3 лет) – 32 мг
  • дети (от 3 до 12 лет) – 62,5 мг
  • подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) – 125 мг.

Выход на улицу после ядерного взрыва

Выходить наружу нужно в защите – респиратор, варежки, дождевик, очки, бахилы. Вещи должны быть в пакете. Уплотнить защиту к телу можно скотчем. Защиту нужно менять – респиратор не реже раза в 3 часа, дождевик выдержит не больше 10 часов. При осадках — снег или дождь нужно немедленно идти в укрытие. Не садитесь на землю, не ешьте, не приносите предметы в чистую зону. По возвращении обеззараживайте себя, как после взрыва и наденьте чистое.

Ранее "Телеграф" рассказывал об изменении доктрины РФ по ядерному удару. Решение теперь принимает президент Владимир Путин, а оружие могут применить при угрозе России.

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#Взрыв #Радиация #Ядерное оружие