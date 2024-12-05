Бежать сейчас за таблетками йода не надо: как действовать в случае применения "грязной бомбы" или ядерного взрыва на АЭС

Следует заранее позаботиться о запасе воды, еды и т.п.

Ядерная угроза может идти как от большой ракеты, атакующей издалека, так и от небольшой бомбы, которую можно спрятать в рюкзаке. Понять заранее летящий именно ядерный боеприпас часто невозможно, поэтому специфического сигнала тревоги или объявления может и не быть.

Ядерный шантаж России и риски для украинских атомных станций побудили Телеграф собрать простую и доступную информацию, что делать в случае применения ядерного оружия, аварии на АЭС и при использовании "грязной бомбы".

Главное правило – срочно перейти в укрытие

Украинцам уже не в новинку русские атаки с неба. Правило иметь дома тревожный чемоданчик с документами, питьевой водой и пищей в герметичных упаковках при ядерной угрозе не теряет актуальности. Защитить от разных видов взрывов полноценно сможет только укрытие. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в США отмечает, что выпадение радиоактивных осадков наиболее опасно в первые часы после взрыва, однако они оказываются на земле не сразу — нужны около 15 минут, если вы не находитесь на территории непосредственного поражения взрывом.

Использование "грязной бомбы" опасно больше всего в эпицентре. Те, кто за пределами, пострадают от вдыхания загрязненной пыли или потребления воды и пищи. "Красный Крест" США отмечает, что время работает на пользу, радиоактивные осадки представляют наибольшую угрозу для людей в течение первых двух недель, к этому времени они снижаются примерно до 1% от начального уровня радиации.

Оперативное оповещение осуществляют ГСЧС, Генштаб, полиция или городские власти. Позаботьтесь, чтобы получать сообщения. Интернет и система связи могут отключиться, поэтому лучше иметь радио на батарейках.

Что происходит во время ядерного взрыва

Что делать, если взрыв застал на улице

Не смотрите на взрыв — это может вызвать слепоту или ожог, подчеркивают рекомендации СНБО.

Ложитесь на землю и попытайтесь скрыться в углублении или за выступом, что сможет защитить от взрывной волны. Извлеките из карманов металлические предметы и электронику. Ложиться нужно ногами в сторону взрыва, лицом книзу, руки под себя. Открытые части тела следует закрыть, а рот и нос защитить. Если нет респиратора – частью одежды.

Как только прошла взрывная волна – направляйтесь в укрытие. Это должно быть ближайшее защитное сооружение. Выбирать нужно с учетом ветра. Если он дует в вашу сторону из эпицентра — двигайтесь вправо или влево, перпендикулярно ему. Если в другую сторону – бежать надо против ветра.

При отсутствии хранилища поблизости можно прятаться в подвале или в центре бетонных домов. В США разработали памятку, какие части домов могут быть укрытиями. В них должно быть минимум окон и дверей.

Памятник, который может быть хранилищем в случае ядерного взрыва

Перед тем, как прятаться – снимите верхнюю одежду, если можно – примите душ или помойте открытые части кожи. Не жалейте воду и мыло, однако не расчесывайте кожу. В укрытии нужно находиться не менее 24 часов. Внимательно слушайте уведомления органов власти, чтобы не пропустить указание или эвакуацию.

Если вы уже были в помещении во время ядерного взрыва

Оставайтесь в укрытии. Закройте плотно окна, двери, вентиляцию, выключите обогрев и кондиционирование, по возможности укройтесь там, где нет окон. Аналогично предыдущей ситуации находитесь в укрытии 24 часа, если нет других указаний.

Если семья разделена

Если вы оказались в различных укрытиях с членами семьи, оставайтесь там, пока не будет разрешений покинуть их. Даже, если они рядом — передвижение во время опадания радиоактивных частиц подвергает опасности не только вас, но и тех, к кому вы идете. Дети, которые были в школе, будут находиться там. Животных на улицу выпускать нельзя, в противном случае они также получают дозу радиоактивного излучения.

Если вы были в авто

Не смотрите на взрыв и остановитесь в безопасной зоне. Закройте окна, перекройте закат воздуха в машину. Закройте голову руками, при наличии – наденьте наушники, это поможет избежать баротравмы. Дышите через респиратор, противогаз или маску. После взрывной волны отправляйтесь на поиски укрытия.

Какая еда и вода безопасны?

Безопасной может считаться еда из холодильника, морозилки и в герметичных упаковках. Вода – бутилированная. Перед тем как их потреблять, упаковку протирают, как и стол и посуду. Делают это влажной тряпкой, которую кладут в пакет, плотно закрывают и кладут подальше от людей и животных. Еда из огорода или сада считается опасной для отдельного объявления. Пить воду из водопровода тоже не стоит, пока не будет уведомления о ее безопасности.

Что делать с пострадавшими от ядерной атаки

Главное – удалить радиоактивные вещества. Нужно раздеть пострадавшего и помыть кожу теплой водой с мылом. Нужно очистить раны и отверстия на теле, чтобы уменьшить дозу попавших в организм радионуклидов. Позаботьтесь и о себе – нужно оказывать помощь в защитной одежде, перчатках и респираторе. После оказания помощи еще раз помыться и очиститься самому.

Если у человека есть раны, то их нужно промыть физраствором или водой. При отсутствии – накрыть кожу у ран водонепроницаемыми повязками. Уши и нос протирают палочкой с намотанной влажной ватой. Рот прополоскивают 3% раствором лимонной кислоты и чистят зубы с пастой, глаза промывают физраствором и водой. Волосы моют, избегая попадания жидкости на другие части тела.

Первая реакция на облучение, кроме видимых поражений, длится до 3 суток – слабость, тошнота, рвота, головные боли, раздражительность и возбуждение, а затем угнетение, повышенная температура.

Йодопрофилактика – когда нужна

Делать профилактику калий йодидом можно исключительно при официальном уведомлении о ее необходимости. Она нужна, когда радиация вызвана радиойодом. Это возможно после взрыва ядерной бомбы или аварии на АЭС. При использовании "грязной бомбы" йодопрепараты не нужны и могут серьезно навредить.

Йодопрофилактика людям с нарушением функционирования щитовидной железы или старше 40 лет не проводится. Прием дозы — 1 раз. Дозировка йодида калия (таблетки):

младенцы от рождения до 1 месяца – 16 мг

дети (от 1 месяца до 3 лет) – 32 мг

дети (от 3 до 12 лет) – 62,5 мг

подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) – 125 мг.

Выход на улицу после ядерного взрыва

Выходить наружу нужно в защите – респиратор, варежки, дождевик, очки, бахилы. Вещи должны быть в пакете. Уплотнить защиту к телу можно скотчем. Защиту нужно менять – респиратор не реже раза в 3 часа, дождевик выдержит не больше 10 часов. При осадках — снег или дождь нужно немедленно идти в укрытие. Не садитесь на землю, не ешьте, не приносите предметы в чистую зону. По возвращении обеззараживайте себя, как после взрыва и наденьте чистое.

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