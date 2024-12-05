Великодню писанку визнано культурним надбанням людства: які ще українські здобутки увійшли до списку ЮНЕСКО

Українська писанка — не просто розписане яйце, а послання поколінь, закодована історія народу, що долає випробування

Днями на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, яка проходить у столиці Парагваю місті Асунсьйон, відбулася визначна подія. До Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства вперше включено міжнародний елемент від України спільно з Естонією — "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць".

Сьогодні у Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини налічується 611 елементів від 140 країн світу. І тепер серед них — українська писанка, яка стає голосом нашої держави, символом культурної стійкості та неперервності традицій.

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький назвав цю подію символом єдності та незламності. "Навіть коли агресор намагається зруйнувати нашу культуру, знищити мистецькі осередки та спадщину, ми доводимо світові силу нашого духу", — наголосив очільник відомства.

Історія успіху

Історія цього визнання розпочалася ще у 2017 році під час зустрічі з українською громадою в Естонії. За роки кропіткої праці команда дослідників та культурних послів підготувала номінацію, що об'єднала три важливі культурні пласти: загальноукраїнську традицію писанкарства, унікальну гуцульську писанку та естонську традицію оздоблення великодніх яєць.

Писанка — це набагато більше, ніж просто декоративний виріб. Кожен її символ, кожен орнаментальний мотив несе глибокий зміст. Це свого роду послання предків, закодована інформація про світогляд, вірування та історію народу. Обмін писанками — це давня українська традиція, що виходить далеко за межі релігійного свята.

Офіційне визнання ЮНЕСКО підтверджує: українська культура є невіддільною частиною світового культурного розмаїття. Це вже четверте включення України до престижного списку після петриківського розпису, косівської кераміки та кримськотатарського орнаменту.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською можна назвати великодні яйця. А також в чому різниця між крашанками, писанками, крапанками, дряпанками, мальованками та трав'янками.