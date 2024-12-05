Пасхальная писанка признана культурным достоянием человечества: какие еще украинские достижения вошли в список ЮНЕСКО

Украинская писанка — не просто расписанное яйцо, а послание поколений, закодированная история народа, преодолевающая испытание

На днях на 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по нематериальному культурному наследию, которая проходит в столице Парагвая городе Асунсьон, произошло выдающееся событие. В Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества впервые включен международный элемент от Украины совместно с Эстонией — "Писанка: украинская традиция и искусство украшения яиц".

Сегодня в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия насчитывается 611 элементов из 140 стран мира. И теперь среди них украинская писанка, которая становится голосом нашего государства, символом культурной стойкости и непрерывности традиций.

Министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий назвал это событие символом единства и несокрушимости. "Даже когда агрессор пытается разрушить нашу культуру, уничтожить художественные очаги и наследие, мы доказываем миру силу нашего духа", — подчеркнул глава ведомства.

История успеха

История этого признания началась еще в 2017 году во время встречи с украинским сообществом в Эстонии. За годы кропотливого труда команда исследователей и культурных послов подготовила номинацию, объединившую три важных культурных пласта: общеукраинскую традицию писанкарства, уникальную гуцульскую писанку и эстонскую традицию украшения пасхальных яиц.

Писанка – это гораздо больше, чем просто декоративное изделие. Каждый ее символ, каждый орнаментальный мотив несет глубокий смысл. Это своего рода послание предков, закодированная информация о мировоззрении, верованиях и истории народа. Обмен писанками — это давняя украинская традиция, которая выходит за рамки религиозного праздника.

Официальное признание ЮНЕСКО подтверждает, что украинская культура является неотъемлемой частью мирового культурного разнообразия. Это уже четвертое включение Украины в престижный список после петриковской росписи, косовской керамики и крымскотатарского орнамента.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском можно назвать пасхальные яйца. А также в чем разница между крашанками, писанками, крапанками, дряпанками, мальованками та травянками.