Так святкували День святого Миколая раніше: традиції з різних куточків України

Свято, яке єднає покоління, – День святого Миколая – має набагато глибшу історію, аніж здається на перший погляд

До переходу на новий календар в Україні День святого Миколая святкували 19 грудня. Однак, вже минулого 2023 року дата свята змінилася на 6 грудня.

Свято Святого Миколая має глибоке коріння в українській історії. "Телеграф" нагадує, що офіційно воно з'явилося 1088 року за часів князя Всеволода Ярославовича. Цікаво, що ще раніше, в середині IX століття, княгиня Ольга заклала один з перших храмів Київської Русі на честь святого – над могилою Аскольда в Києві.

Хто такий Святий Миколай для українців

У народній традиції Миколай сприймається як покровитель простих людей. Показово, що його ім'я грецькою мовою означає "перемога народу". Українці здавна вважали його:

заступником знедолених;

опікуном мандрівників та моряків;

"скоропомічним" святим, який завжди поспішає на допомогу.

Миколині святки на Харківщині

На Харківщині святкування Миколая тривало три дні – 17, 18 та 19 грудня. У цей період було заведено варити кутю та узвар для майбутнього врожаю. Також випікати спеціальне печиво – "миколайчики"

Гуцульські весільні звичаї

На Гуцульщині існував весільний обряд, під час якого молодят освячували іконою Святого Миколая. Молодий чоловік став перед батьком, як перед святим Миколаєм, а наречена — перед матір’ю, як перед Богородицею.

Традиції Поділля

На Поділлі в цей день з нетерпінням чекали на "полазника" — чоловіка, який першим увійде до хати. Це символізувало багатство і щастя на весь рік. Також господар повинен був пройти через подвір'я, нагодувати худобу та привітати її такими словами:"Дай, Боже, добрий день, щоб худібонька була здорова, а я з тобою і зі своєю дружиною!"

Звичаї Київщини

На Київщині, повернувшись з церкви, господар брав миску зі свяченою водою, паляницю з грудочкою солі та квача з різноманітним зіллям. Він ішов кропити господу, худобу та збіжжя, промовляючи:"Святий Миколай, помилуй та охорони нас від усякого лиха!"

У давнину в день Святого Миколая укладалися угоди, оскільки всі були впевнені, що в цей святий день ніхто не наважиться на обман. Також з цього свята в українських містах починалися ярмарки, де встановлювалися ціни на хліб і борошно.

Цікаві народні прикмети

Українці мали чимало цікавих прикмет, пов'язаних зі святом:

На Херсонщині казали: "Миколай бородою трусить — дорогу стеле";

На Харківщині приказували: "Як на Миколи іній — буде овес".

Традиція дарування подарунків

Цікаво, що традиція дарувати подарунки дітям прийшла в Україну з Європи. Найбільше вона поширилася на Правобережній Україні, яка перебувала під впливом Речі Посполитої.

Після революційних подій у другій половині ХІХ століття в Галичині з'явилася потреба в яскравому святі для дітей у контексті українського шкільництва. Саме тому Святий Миколай став покровителем учнів.

Здобутки української культури

Для цього дитячого свята знадобилися різноманітні текстові матеріали, такі як вірші, пісні та драматичні твори. Видатні українські діячі, зокрема Іван Франко, зробили значний внесок у розвиток традицій свята. Він написав віршований переказ легенди "Чудо з утопленим хлопцем" та п'єсу "Суд святого Николая".

Радянський період

З приходом радянської влади традицію святкування Миколая було майже знищено. Постановою ЦК КПРС 1937 року його замінили на Діда Мороза, який дарує подарунки на Новий рік. Однак на Західній Україні традиція збереглася.

Сьогодні Святий Миколай залишається важливою частиною української культурної спадщини. Сотні церков в Україні споруджені на його честь, а в місті Миколаїв навіть встановлено великий пам'ятник.

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