Так Київ чи Житомир? KFC повеселили креативною рекламою на столичному вокзалі (фото)

Він розриває шаблони і впадає у вічі

Маркетологи мережі швидкого харчування KFС зробили креативну рекламу у Києві. На своєму банері вони пожартували про збої в роботі GPS, які почастішали останнім часом, ймовірно через роботу засобів радіоелектронної боротьби.

Фото нового рекламного банера на київському вокзалі, котрий привертає увагу перехожих, опублікував Telegram-канал "Київ INFO".

У повідомленні зазначається, що на київському вокзалі помітили вивіску KFС із текстом: "Вітаємо в Житомирі".

"Таким чином пожартували про збої в роботі GPS. Генії маркетингу", — написали автори посту.

Варто зазначити, що останнім часом в Україні все частіше трапляються збої у роботі GPS. Так, 5 листопада під час повітряної тривоги українці почали скаржитися на некоректну роботу геолокації та часу на своїх гаджетах і що їх "закидає" кудись у Курську область Росії або в Білорусь, а телефони раптово переводять час на годину вперед чи назад.

Подібний випадок стався також наприкінці жовтня, коли на Київщині телефони масово "переселили" місцевих жителів до Білорусі, а GPS на їхніх мобільних раптово почав показувати геолокацію у Гомелі та Мозирі. Збій геолокації торкнувся кількох сіл Вишгородського району, у тому числі Старі та Нові Петрівці. Він тривав два дні.

Військовий ВСУ Сергій з підрозділу ППО пояснив, що це результат роботи потужної системи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Крім того, попри закритий повітряний простір, над Україною моніторингові ресурси дедалі частіше помічають цивільні літаки. Так, на початку грудня літак рейсу Тбілісі-Мінськ пролетів над Донецькою областю, Харковом і дістався Сум. Експерти пояснюють, що такі випадки також можуть бути пов’язані з перешкодами у роботі GPS та активним використанням РЕБ.