Гении маркетинга: в Киеве появился креативный рекламный баннер KFС (фото)

Он разрывает шаблоны и бросается в глаза

Маркетологи сети быстрого питания KFС сделали креативную рекламу в Киеве. На своем баннере они пошутили о сбоях в работе GPS, которые участились в последнее время, вероятно, из-за работы средств радиоэлектронной борьбы.

Фото нового рекламного баннера на киевском вокзале, который привлекает внимание прохожих, опубликовал Telegram-канал "Київ INFO".

В сообщении отмечается, что на киевском вокзале заметили вывеску KFС с текстом: "Вітаємо в Житомирі".

"Таким образом пошутили о сбоях в работе GPS. Гении маркетинга", – написали авторы поста.

Стоит отметить, что в последнее время в Украине все чаще случаются сбои в работе GPS. Так, 5 ноября во время воздушной тревоги украинцы начали жаловаться на некорректную работу геолокации и времени на своих гаджетах и что их "забрасывает" куда-то в Курскую область России или в Беларусь, а телефоны внезапно переводят время на час вперед или назад.

Подобный случай произошел также в конце октября, когда в Киевской области телефоны массово "переселили" местных жителей в Беларусь, а GPS на их мобильных внезапно начал показывать геолокацию в Гомеле и Мозыре. Сбой геолокации затронул несколько сел Вышгородского района, в том числе Старые и Новые Петровцы. Он длился два дня.

Военный ВСУ Сергей из подразделения ПВО объяснил, что это результат работы мощной системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, РЭБ меняет координаты, чтобы сбивать с курса вражеские ракеты и дроны. Телефоны случайно реагируют на данную систему.

Кроме того, несмотря на закрытое воздушное пространство, над Украиной мониторинговые ресурсы все чаще замечают гражданские самолеты. Так, в начале декабря самолет рейса Тбилиси-Минск пролетел над Донецкой областью, Харьковом и добрался до Сум. Эксперты поясняют, что такие случаи также могут быть связаны с помехами в работе GPS и активным использованием РЭБ.