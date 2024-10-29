Винні РЕБ? Частина Київщини випадково "переселилась" у Білорусь

Військовий пояснив, з чим це насправді може бути пов'язано

На Київщині стався незвичний збій – телефони масово "переселили" місцевих жителів до Білорусі. GPS на їхніх мобільних раптово почав показувати геолокацію в Гомелі та Мозирі.

Збій геолокації торкнувся кількох сіл Вишгородського району, зокрема Старих та Нових Петрівців. Він тривав два дні: протягом цього часу навігатори показували білоруські населені пункти замість українських, повідомляє видання "Антикор".

Через зміну геолокації у користувачів автоматично змінився часовий пояс. Це спричинило низку незручностей. Зокрема, місцеві жителі прокидалися на годину раніше, а підприємці відкривали свої заклади не за графіком (у Білорусі використовується час третього часового поясу UTC+3, тому годинник показує на годину пізніше, ніж в Україні — Ред.).

Марина з Нових Петрівців розповіла, що її геолокація показувала вулицю Леніна біля Мозирського замку. Олександр, який живе неподалік, теж розповів про цікавий випадок. GPS-датчик на нашийнику його собаки надіслав сповіщення, що пес перебуває в Гомелі.

Військовий ЗСУ Сергій з підрозділу ППО пояснює, що це наслідки роботи потужної системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). За його словами, РЕБ змінює координати, щоб збивати з курсу ворожі ракети та дрони. Телефони випадково реагують на цю систему.

Експерт зв'язку Роман Химич каже, що нещодавні випадки, коли "Шахеди" раптово летіли в бік Білорусі, можуть бути пов'язані саме з роботою української РЕБ. Щоб уникнути проблем із часом, фахівці радять налаштувати на телефоні київський час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експерт розповів, чому російські "шахеди" залітають до Білорусі. Це може бути пов'язано з роботою систем радіоелектронної боротьби.