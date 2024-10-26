"Тримають нас за кур": МХП відповіли на звинувачення у крадіжці ідеї реклами "Нашої ряби" (фото, відео)

Відома маркетингова компанія в Україні отримала відмову на свою ідею, а потім побачила рекламний ролик, знятий за нею

Торгова марка "Наша ряба" випустила нову рекламу, яка виявилась неоплаченою ідеєю агенції "Vandog". На одному з безкоштовних тендерів маркетологи представили свою ідею, від якої згодом МХП "М’ясо птиці" відмовився, проте у мережі вже з'явився відеоролик, знятий за нею.

Як зазначає маркетолог та засновниця "Vandog Agency" Ірина Метньова, про те, що ідею її агенції втілила у рекламі "Наша ряба" вона дізналась випадково. На відео, що рекламує курячі гомілки, викладена історія, яку саме пропонував "Vandog", проте грошей за це компанія не отримала.

Як це пояснюють у МХП "М’ясо птиці"

У коментарі "Телеграфу" компанія запевняє, що ідея у рекламі "Наша ряба" належить креативній команді "inhouse", про участь якої інші команди не були вчасно проінформовані. У цьому тендері взяло участь вісім агенцій, три з яких були готові співпрацювати на безоплатній основі.

"Наша внутрішня перевірка однозначно підтвердила, що inhouse команда дійсно розробила і першою презентувала ідею, яка виявилась схожою з ідеєю команди Vandog… Коментарі у листі нашого бренд-менеджера були некоректними, ми обрали для тестування схожу ідею і це варто було б зазначити в листі", — йдеться у повідомленні.

Водночас МХП готові підтвердити свої слова, але записи зустрічей з іншими агенціями не збереглись, адже вже минуло понад 3 місяці.

Що передувало

За словами Метньової, агенція отримала запрошення від групи бренд-маркетингу в МХП "М’ясо птиці" в безкоштовний тендер на гомілку від "Наша Ряба". Далі кожна з команд отримала завдання створити по три сценарії з візуалами на певну тему. Команда "Vandog" презентувала ідею в травні групі бренд-менеджерів МХП "М’ясо птиці".

Реклама "Нашої ряби"

Ідея Vandog

"Однак незабаром ми отримали листа, в якому бренд-менеджер констатував, що наші ідеї настільки не в бриф, що вони їх навіть тестувати не будуть. Я рада бачити нашу ідею в ефірі, не рада, що колеги з МХП за звичкою тримають всіх за кур", — йдеться у повідомлені.

Зауважимо, що у презентації, яку опублікувала Метньова головна ідея — гомілки були улюбленою стравою крізь покоління. Тому їх вживали і люди, які жили ще у печерах, і сучасні. На розкадровках та ескізах чітко промальовано сюжетні лінії і з печерними людьми, і з родиною на сімейній вечері вдома. Різниця у ролику та ідеї "Vandog" незначна.

Адже у рекламі "Нашої ряби" все починається з печерних людей і закінчується родиною вечерею. А в ідеї Vandog — навпаки, проте суть ролика одна.

"Висновки буде три: щаслива, що в нас купа ідей була, є і буде; безкоштовні тендери — зло; якщо гомілка, то — "Епікур"", — резюмує Метньова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що реклама Третьої штурмової викликала бурхливі обговорення у мережі.