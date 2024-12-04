Білодід потрапила у скандал через рекламу (фото)

Український бренд зробив недоречну рекламу із відомою спортсменкою

Відома українська дзюдоїстка Дар’я Білодід підробляє моделлю у міжсезоння. Напередодні одна із найкрасивіших спортсменок України знялася в образі східної принцеси.

Днями бронзова призерка Олімпіади в Токіо опублікувала на своїй сторінці в Instagram рекламу води Detox. Все б нічого, але місце та формат зйомок дуже нагадує акцію Azovstalfamilies, яка привертає увагу до полонених захисників Азовсталі.

Дар’я Білодід рекламує Detox

У соцмережі Х активно обговорюють цю рекламу, яка вийшла в один день з акцією Azovstalfamilies.

Примітно, що Detox та Дар’я потрапляють у подібну ситуацію вдруге. Раніше після одного з масованих обстрілів України Білодід опублікувала сторіс із рекламою, проте потім видалила її.

"Очевидно, що компанія та сама Дарʼя навряд чи мали на меті когось свідомо образити. Однак недоречність контексту змусила частину аудиторії сприйняти цей меседж як неповагу. І тут звісно не завадило б враховувати ситуацію в країні та кілька разів перевірити ідею на відповідність контексту у суспільстві.

Так, таблички з написами на картоні раніше були популярним трендом у SMM. Але контексти змінились, і їх тепер варто оцінювати ретельніше", — оцінили ситуацію в Sport Market Review.

Нагадаємо, після невдачі на Олімпіаді-2024 Дар’я відпочила в Греції, а потім вирушила до Баку. Крім того, спортсменка побувала у Гонконгу, де потрапила у політичний скандал.