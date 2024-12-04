Пролетів через Харків та Суми: білоруський літак помітили над Україною і це не єдина дивність

Дивних літаків над Україною помічають дедалі більше

Попри закритий повітряний простір, над Україною моніторингові ресурси дедалі частіше помічають цивільні літаки. В цей раз літак рейсу Тбілісі-Мінськ пролетів над Донецькою областю, Харковом і дістався до Сум.

Відповідна інформація була оприлюднена сервісом Flightradar, який відстежує переміщення цивільної авіації. Літак над Україною був помічений рано-вранці 3 грудня, приблизно о 2:25 UTC (4:25 за Києвом).

Літак Embraer ERJ-190-200LR експлуатується компанією "Бєлавіа" під кодом BRU941. Примітно, що на карті він показаний як BRU736.

Такі невідповідності в номерах можуть бути пов’язані з код-шерингом, коли дві компанії експлуатують один і той же літак. У такому разі вони можуть використовувати транспортний засіб під своїми номерами.

Як відомо, повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО.

Судячи з усього, літак BRU941 над Україною не літав, про що говорить хоча б те, що після 3:30 UTC його маршрут знову почав відображатися коректно.

Причин таких збоїв може бути кілька: передача бортовим обладнанням спотворених даних про місцезнаходження літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Як повідомлялося раніше, днями Іл-62 компанії "Аерофлот", який знаходиться на озброєнні військово-повітряних сил РФ, так само "долетів" майже до Дніпра.