АОЗ вже оголосила новий тендер на відрядження на 2025 рік

Державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" (АОЗ), яке відповідає за забезпечення українських військових, знову опинилося у центрі скандалу. Зокрема, за даними з достовірних джерел, у 2024 році АОЗ витратила 5,77 млн грн на 72 закордонні відрядження, які виявилися здебільшого неефективними.

Середня вартість одного відрядження склала 80 тис. грн. Наприклад, делегація з 11 співробітників АОЗ відвідала Швецію, витративши 500 тис грн, але звіт про поїздку не містив конкретних досягнень.

Попри ці сумнівні витрати, АОЗ вже оголосила новий тендер на відрядження на 2025 рік, плануючи витратити 12 млн грн, що удвічі більше, ніж цьогоріч.

Це відбувається на тлі масштабної неефективності у роботі АОЗ.

Також у 2024 році 3,21 млн грн було незаконно витрачено на придбання товарів за завищеними цінами; 216,16 млн грн використано неефективно; а потенційні втрати через управлінські недоліки склали 9,99 млрд грн.

Критичні провали в роботі АОЗ впливають не лише на фінансові ресурси країни, а й на забезпечення Збройних сил України. У жовтні 2024 року армія отримала лише 12% від необхідного обсягу боєприпасів, що безпосередньо загрожує життям військових на фронті.