АОЗ уже объявила новый тендер на командировку на 2025 год

Государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" (АОЗ), отвечающее за обеспечение украинских военных, снова оказалось в центре скандала. В частности, по данным из достоверных источников, в 2024 году АОЗ потратило 5,77 млн грн на 72 заграничные командировки, которые оказались в основном неэффективными.

Средняя стоимость одной командировки составила 80 тыс. грн. К примеру, делегация из 11 сотрудников АОЗ посетили Швецию, потратив 500 тыс. грн, но отчет о поездке не содержал конкретных достижений.

Несмотря на эти сомнительные расходы, АОЗ уже объявило новый командировочный тендер на 2025 год, планируя потратить 12 млн грн, что вдвое больше, чем в этом году.

Это происходит на фоне масштабной неэффективности работы АОЗ.

Также в 2024 году 3,21 млн грн было незаконно израсходовано на приобретение товаров по завышенным ценам; 216,16 млн грн использовано неэффективно; а потенциальные потери из-за управленческих недостатков составили 9,99 млрд грн.

Критические провалы в работе АОЗ влияют не только на финансовые ресурсы страны, но и на обеспечение Вооруженных сил Украины. В октябре 2024 года армия получила всего 12% от необходимого объема боеприпасов, что непосредственно угрожает жизнью военных на фронте.