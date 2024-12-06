Трофейний чи українська модернізація? "Штурм-С" української армії показали в одній із бригад (відео)

Після вдосконалення на ДККБ "Луч", радянська техніка стала значно краще

Українські військові здобувають трофеями не тільки танки. Саме таким чином до ЗСУ могли потрапити 18 одиниць ворожих самохідних протитанкових комплексів "Штурм-С". Це перша поява на відео використання українськими військовими цих самохідних ПТРК.

Як зазначає "Діфенс експрес", точне походження комплексу невідоме. Він може бути і не трофейним. В пресслужбі 23 омбр описали характеристиками, що СПТРК на відео — в базовому варіанті. В такій машині використовувались ракети 9М114. Дальність стрільби ними — до 5 км. Ця техніка створювалась ще в радянські часи, в кінці 70-х років. Після розпаду СРСР залишилась на озброєнні України та РФ.

В Україні "Штурми" модернізували. В 2020 році фахівці ДККБ "Луч" почали випробовувати "Штурм-СМ" зі збільшеною дальністю пострілу, а в 2024 ці держвипробування завершились. Для цієї моделі замінили радянські ракети на керовані РК-2П та встановили нову оптику з ізюмського заводу, яка дозволяє бачити ціль на відстані в 11 км. Це збільшило дальність пострілу до 6-7 км в будь-яку пору доби. Повідомлялось про оновлене програмне забезпечення з автосупроводом цілі. Інших даних про цю модернізацію у відкритому доступі немає.

В 23 омбр зазначили, що переміщається "Штурм-С" гусеничним ходом та має високу точність завдяки напівавтоматичній системі управління. Під вогонь українського "Штурму" краще не потрапляти ворожим танкам, БМП, гелікоптерам. "Завдяки сучасним ракетам "Штурм-С" може вражати навіть найзахищеніші танки РФ, включаючи Т-90, гусеничне шасі дозволяє використовувати комплекс у складних умовах бездоріжжя", — йдеться в описі до відео. "Штурм-С" називають "вогневим щитом" для наступу чи оборони.

Раніше "Телеграф" розповідав про сміливу українську операцію з затрофеювання російського танку. Т-80БВМ вже став у стрій, його забрали з відстані в 300 метрів від ворожих позицій.