Трофейный или украинская модернизация? "Штурм-С" украинской армии показали в одной из бригад (видео)

После усовершенствования на ДККБ "Луч", советская техника стала значительно лучше

Украинские военные добывают трофеями не только танки. Именно таким образом в ВСУ могли попасть 18 единиц вражеских самоходных противотанковых комплексов Штурм-С. Это первое появление видео использования украинскими военными этих самоходных ПТРК.

Как отмечает "Дифэнс экспресс", точное происхождение комплекса неизвестно. Он может быть и не трофейным. В пресс-службе 23 омбр описали характеристики, что СПТРК на видео — в базовом варианте. В такой машине использовались ракеты 9М114. Дальность стрельбы ими – до 5 км. Эта техника создавалась еще в советское время, в конце 70-х годов. После распада СССР осталась на вооружении Украины и РФ.

В Украине "Штурмы" модернизировали. В 2020 году специалисты ДККБ "Луч" начали испытывать "Штурм-СМ" с увеличенной дальностью выстрела, а в 2024 году эти госиспытания завершились. Для этой модели заменили советские ракеты на управляемые ЖК-2П и установили новую оптику с изюмского завода, позволяющую видеть цель на расстоянии в 11 км. Это увеличило дальность выстрела до 6-7 км в любое время суток. Сообщалось об обновленном программном обеспечении с автосопровождением цели. Других данных об этой модернизации в открытом доступе нет.

В 23 омбр отметили, что "Штурм-С" перемещается гусеничным ходом и имеет высокую точность благодаря полуавтоматической системе управления. Под огонь украинского "Штурма" лучше не попадать вражеским танкам, БМП, вертолетам. "Благодаря современным ракетам "Штурм-С" может поражать даже самые защищенные танки РФ, включая Т-90, гусеничное шасси позволяет использовать комплекс в сложных бездорожьях", — говорится в описании к видео. "Штурм-С" называют "огневым щитом" для наступления или обороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о смелой украинской операции по затрофированию российского танка уже в строй, его забрали с расстояния в 300 метров от вражеских позиций.