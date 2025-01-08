Історія одеського метро: чому грандіозний проєкт так і не був реалізований (відео)

Хвилина захоплюючої історії

У свій час ідея будівництва в місті метрополітену серйозно обговорювалася на рівні міськради, але можливостей для реалізації цього масштабного проекту так і не знайшли. З того часу величезне місто-мільйонник потопає у транспортних колапсах і щодня буквально застигає у величезних пробках.

"Телеграф" розповідає про те, чому в Одесі так і не з'явилося метро, з огляду на той факт, що ще за радянських часів вона мала отримати метрополітен.

Радянські часи та проекти

Уперше ідея будівництва метро в Одесі була озвучена ще в 60-х роках, проте реальних перспектив появи метро в місті тоді ще не було, оскільки за чисельністю населення місто "не дотягувало". Саме тому ідея про створення метрополітену навіть не була відображена в генеральному плані розвитку міста 1966 року.

У 70-х роках чисельність населення Одеси стрімко наближалася до мільйона, і керівництво міста вперше почало вести серйозні розмови про необхідність будівництва метро. Крім цього витягнутість міста вздовж моря і його відносно невелика ширина, що дозволило б побудувати одну довгу, "осьову", лінію.

Завдяки цьому великі житлові масиви на півдні, південному заході та півночі з'єднали б із центром.

У середині 80-х ленінградський інститут "Ленметрогіпротранс" розпочав проектування першої лінії метрополітену в Одесі. Йшлося про те, що необхідно буде прокладати тунелі нижче пластів вапняку, поцяткованих катакомбами, і в прибережних районах.

Перші шість станцій мали зв'язати центр міста з промзоною Пересипу. Друга черга будівництва простяглася б до Лузанівки, а потім до Паустовського. Уздовж вулиці Кримської, нині Кримського бульвару, навіть було залишено землевідведення під будівництво тунелю мілкого закладення, у вигляді смуги дерев.

Передостанній генсек КПРС Черненко був родом із Красноярська, і в списку міст-кандидатів на будівництво метрополітену Одесу замінили іншими містами — Єреваном і Красноярськом. Так було втрачено шанс на будівництво метро у 80-ті.

Одесу включили в наступний план благоустрою, на 1989 рік. Будівництво планували почати в 1991 році, всі підписи було зібрано, крім підпису Черненка, але на той час Черненко вже практично помирав у лікарні. Список усе таки дійшов до нього… і він власноруч викреслив Одесу і Донецьк, включивши Ростов, Красноярськ і Челябінськ.

У результаті цього одеському метрополітену за часів СРСР не було дано старту.

Пострадянські мрії про метро чи монорейку

У бурхливі 90-ті про метро навіть не заїкалися, але вже 1998 року знову почали з’являтися розробки систем монорейки і метрополітену, створені одеськими інженерами.

Спочатку планувалося створити одну лінію, естакаду монорейки, що зв’язує Морвокзал із центром міста, до Приморського бульвару.

Монорейку передбачалося оснастити електродвигунами лінійного типу. Це було дешевше за звичайні двигуни майже на 40 відсотків. Проект, розроблений інженером Бєліковим, мав коштувати мільйон доларів, за курсом 2000 року, на кілометр, без урахування вартості рухомого складу і станцій.

Це в 20 разів дешевше за будівництво звичайного метрополітену. Пілотний випробувальний проект оцінювався у три мільйони доларів. Про високу реальність будівництва в Одесі монорейки говорив той факт, що під Києвом, у смт Гостомель було споруджено випробувальну лінію монорейки "Капвей".

Трохи згодом, у 2001-2003 роках неодноразово з’являлися проекти створення в Одесі метрополітену за різними схемами, що поєднувало центр міста з селищем Котовського. Це було класичне метро, трамвайні лінії на естакадах, різноманітні варіації "легкого" метро та навіть підвісна канатна дорога.

Після 2005 року проектні розробки одеського метро закинули, а міська влада вирішувала нагальніші проблеми поточного моменту.

Тим не менш, у проект генплану Одеси було закладено дві лінії "швидкісного позавуличного транспорту" – одну вздовж міста "Північ — Південь", і другу, поперек, від Фонтанної до Тираспольського шосе.

Програма розвитку метро в Україні, ухвалена у 2006 році, передбачала будівництво метро для Одеси, Львова та Запоріжжя.

2009 року "Електротранс-Одеса" запропонував новий план — будівництво "легкого" метро. Вони пропонували прокласти підземно-повітряну лінію у 22 км завдовжки.

Щоправда, згодом ця ідея не отримала підтримки серед влади. Втім, згодом, під час підготовки проекту "Одеса — 2022", у 2012 році міська влада знову заявила про намір будувати метрополітен у місті.

У наш час усі роботи з проектування метро в Одесі заморожені і через відсутність інвесторів, і через відсутність доцільності будівництва.

Нагадаємо, на "Сирецько-Печерській" лінії київського метрополітену є загадкова станція, якої просто не існує на карті метро. Тут горять ліхтарі та працюють чергові, але ніколи не зупиняються потяги та не виходять пасажири.

Такі локації прийнято називати станціями-привидами через те, що вони існують, але побачити їх дуже важко. У Києві також є своя примарна станція та називається вона "Львівська брама".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на станції метро "Університет" можна побачити стародавні скам’янілості. Вони збереглися у червоному мармурі, яким облицьовано стіни цієї станції столичної підземки.