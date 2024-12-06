Потрібні роки. Адвокатка пояснила, чому в Україні поки неможливо зробити суд присяжних

Втім це дуже важливий крок на шляху побудови демократичної держави

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про запровадження в Україні суду присяжних. Проте їх впровадження може затягнутися на роки.

Про це в етері КИЇВ24 розповіла адвокатка Тетяна Козаченко. За її словами, причиною цього є відсутність облаштованих приміщень суду, де навіть не зможуть поміститися всі присяжні.

"Імплементація цього інституту буде дуже тяжкою, в тому числі з матеріальної бази. На сьогоднішній момент, якщо брати районні суди, то є зали засідань, де неможливо навіть бути присутнім сторонам, настільки маленькі приміщення. Розмістити вісім присяжних, це означає мати відповідний зал. Я не впевнена, що такий зал, наприклад, навіть є в апеляційному суді, в перших інстанціях суду Києва. Якщо там брати Печерський суд, навіть, я не знаю, це, можливо, може бути актова зала. А враховуючи, що під час воєнного стану кількість таких злочинів збільшується, саме тяжких злочинів, тому що багато злочинів передбачують довічного ув'язнення, відповідно, імплементація цього інституту може зайняти час", — каже вона.

Козаченко додала, що це дуже важливий крок на шляху побудови демократичної держави і все ж таки досягнення мети правосуддя, щоб це правосуддя було максимально неопереченим.

Суд присяжних в Україні — що відомо

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про суд присяжних". Також в першому читанні ухвалені зміни до закону "Про судоустрій". Цей проєкт №3843 був зареєстрований в Раді ще в липні 2020 року, але досі не розглядався парламентом.

Введення інституту присяжних у судочинство України як форми безпосередньо участі народу передбачено статтею 124 Конституції України.

При цьому значна частина громадян пов’язує свої сподівання на правдиве вирішення своєї долі саме народними представниками суду присяжних, а не суддями як носіями державної влади.

Раніше "Телеграф" писав, що вищий антикорупційний суд шкодить Україні на мільйони.