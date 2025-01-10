"Повні бовдури": у Росії накинулися на Чехію після слів чемпіона світу

Колишній спортсмен жорстко пройшовся по росіянах

Знаменитий чехословацький хокеїст, чемпіон світу-1972 Вацлав Недоманський поділився думкою про росіян. Раніше легенда хокею з Чехії Домінік Гашек виступив проти участі росіян у міжнародних змаганнях.

Відповідний коментар Недоманського наводить Idnes.cz. Визначний хокеїст назвав росіян "примітивною нацією".

"На мою думку, росіяни, за винятком геніальних письменників чи композиторів, є примітивною нацією. Так було завжди, особливо це актуально після 1918 року.

Коли я грав проти росіян, мало хто з них був психічно нормальним. Деякі з наших гравців товаришували з ними, але я ніколи не хотів мати з ними нічого спільного”, – заявив Недоманський.

У Росії відразу почали істерити через слова 80-річного ексахокеїста. Наприклад, колишній головний тренер збірної Росії Володимир Крикунов похвалився досягненнями росіянина Овечкіна у НХЛ.

"Якщо Чехія така велика нація, а ми примітивні, чого вони тоді так відстали від Росії в хокейному плані? Вони лише один раз були олімпійськими чемпіонами.

Недоманський втік до Канади, він перебіжчик, а зараз раптом патріотом став.

Наш "примітивний" Овечкін скоро поб’є рекорд Грецькі, а чехами навіть не пахне. Чехія не матиме такого великого хокеїста, як Овечкін.

У чехів почалися серйозні загострення – спочатку Гашек, тепер Недоманський. Від безсилля кусають росіян, перемогти ж нас не можуть", — цитує Крикунова vseprosport.ru.

Дворазовий олімпійський чемпіон Борис Майоров у відповідь обізвав усіх чехів та інших іноземців "повними бовдурами" порівняно з "великим російським народом".

"Недоманський — повний дурень. Нехай ознайомиться з історією нашої країни спочатку. Він абсолютно нічого не знає про Росію і робить такі грубі заяви. Дурня повна!

Коли ми з дружиною їдемо подорожувати, вона заздалегідь почитає про країну, про місце, куди ми їдемо.

Моя дружина багато разів їздила відпочивати до Карлових Вар і могла б спокійно працювати там екскурсоводом – настільки вона знала і поважала місцеву культуру.

А ці чехи, чухонці й взагалі іноземці хіба поцікавляться, що в нас відбувається на Далекому Сході, в Алтайському краї?

Ні, звичайно, вони нічого не знають і не хочуть знати. Іноземці — бовдури повні в порівнянні з великим російським народом", — заявив Майоров.

Олімпійська чемпіонка, депутат Держдуми Світлана Журова назвала слова Недоманського західною пропагандою.

"Абсолютно стереотипне, міфічне висловлювання стосовно росіян, ще підігріте русофобськими настроями, особливо зараз.

Захід давно займається такою пропагандою, є багато досліджень із цього приводу.

Нам і самим соромно за певні моменти історії – за той же час репресій, але це не означає, що треба очорняти всіх – у нас багато освічених та розумних людей, я не знаю, з ким він стикався, що в нього склалася така думка.

Очевидно, що для нього соціалістичний режим був неприйнятним, тож усе зрозуміло.

У нас же теж багато хто, хто втік, говорили про націю в цілому погано, хоча потім ностальгували за Батьківщиною", — заявила Журова.

Нагадаємо, Гашек активно виступає проти "російського світу". 2023 року він відвідав нашу країну, де отримав нагороду "Друг України". Ексхокеїст закликав НХЛ виділити Україні мільярди доларів, адже найкраща хокейна ліга світу продовжує співпрацювати з російськими спортсменами. Через цю позицію Гашека часто ображають у РФ.