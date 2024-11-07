Погорів на хабарі? У Тернополі затримали головного лікаря психоневрологічної лікарні

Підозрюваного уже відправили до слідчого ізолятора

У Тернополі затримали головного лікаря КНП "Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня" Володимира Шкробота. Про це стало відомо у четвер, 7 листопада, ввечері.

За повідомленням громадського активіста Романа Довбенка, лікар погорів на хабарі. За його інформацією, керівник медзакладу нібито отримав 200 тисяч гривень.

"Володимир Шкробот отримав у 2023 році зарплату в розмірі 1 692 195 гривень, але цього йому виявилось недостатньо, тому сьогодні він попався на хабарі в розмірі 200 тис. грн. Дякую керівництву УСР за гарну працю!" — написав Довбенко.

Місцеве видання "20 хвилин" підтверджує цю інформацію, посилаючись на власні джерела. Зазначається, що правоохоронці провели обшуки у головлікаря. Також повідомляється, що підозрюваного уже відправили до слідчого ізолятора.

Цікаво, що торік Володимир Шкробот заробив чималі гроші. Згідно з поданою декларацією, його зарплата за 2023 рік становила 1 692 195 гривень. Додатково керівник медзакладу отримав 195 382 гривні пенсії.

Родина Шкроботів має значні доходи. Дружина затриманого Світлана Шкробот, крім прибутку від підприємницької діяльності у 2 779 207 гривень, працює у Тернопільському національному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського. На основному місці роботи вона заробила 408 809 гривень, а за сумісництвом у тій же психоневрологічній лікарні — 123 947 гривень. Також отримала пенсію у розмірі 163 883 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Львові на хабарі попалася лікарка психіатричної лікарні. Завідувач відділення оцінювала свої послуги у 1000 доларів з клієнта.