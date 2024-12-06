Требуются годы. Адвокат объяснила, почему в Украине пока невозможно сделать суд присяжных

Впрочем, это очень важный шаг на пути построения демократического государства

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении в Украине суда присяжных. Однако их внедрение может затянуться на годы.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказала адвокат Татьяна Козаченко. По ее словам, причиной этого является отсутствие обустроенных помещений суда, где даже не смогут поместиться все присяжные.

"Имплементация этого института будет очень тяжелой, в том числе по материальной базе. На сегодняшний момент, если брать районные суды, то есть залы заседаний, где невозможно даже присутствовать сторонам, настолько маленькие помещения. Разместить восемь присяжных, это значит иметь соответствующий зал. Я не уверена, что такой зал, например, даже есть в апелляционном суде, в первых инстанциях суда Киева. Если там брать Печерский суд, даже, я не знаю, это, возможно, может быть актовый зал. А учитывая, что во время военного положения количество таких преступлений увеличивается, именно тяжких преступлений, потому что многие преступления предусматривают пожизненное заключение, соответственно, имплементация этого института может занять время", — говорит она.

Козаченко добавила, что это очень важный шаг на пути построения демократического государства и все же достижения цели правосудия, чтобы это правосудие было максимально неоспоримым.

Суд присяжных в Украине — что известно

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О суде присяжных". Также в первом чтении приняты изменения в закон "О судоустройстве". Этот проект №3843 был зарегистрирован в Раде еще в июле 2020 года, но до сих пор не рассматривался парламентом.

Введение института присяжных в судопроизводство Украины как формы непосредственно участия народа предусмотрено статьей 124 Конституции Украины.

При этом значительная часть граждан связывает свои надежды на правдивое решение своей судьбы именно народными представителями суда присяжных, а не судьями как носителями государственной власти.

Козаченко добавила, что это очень важный шаг на пути построения демократического государства и все же достижение цели правосудия, чтобы это правосудие было максимально неоспоримым.

Ранее Телеграф писал, что высший антикоррупционный суд вредит Украине на миллионы.