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Мочанов розповів, хто збрехав йому про "мільярд Яценюка"

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
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Автор
Мочанов розповів, хто збрехав йому про "мільярд Яценюка" Новина оновлена 10 січня 2025, 17:58

Активіст та гонщик Олексій Мочанов розповів, як "ляпнув" брехню про "святкування першого мільярда" колишнім премʼєром Арсенієм Яценюком.

У Facebook Олексій Мочанов вирішив розповісти деталі події, що трапилася 2015 року.

За його словами, цю брехню йому розповіла колишня соратниця — Вікторія Підгірна, яка сьогодні є депутаткою від "Слуги народу".

"Якось дзвонить мені Віка і дуже довірливо повідомляє, що Арсеній Петрович на закритій вечірці у клубі Лео мера Черновецького проставлявся за свій перший ярд", — згадує Мочанов.

А вже наступного дня він повторив це в ефірі одного з телеканалів: "Це вилетіло в ефір і помчало. Я довіряв Вікторії Валентинівні і не сумнівався, що вона не пліткарка. Виявилося – гірше. Ще й тихушниця".

Водночас, підкреслив Мочанов, Вікторія Підгірна, яка з 2019 року є нардепом від партії "Слуга Народу" "жодного разу не згадала звідки і з чиєї подачі у мене зʼявилася така інформація. Та й просто не набрала і не вибачилася за те, що підставила…"

Він ще раз вибачився за те, що ввів громадськість в оману: "Я навчився на своїй помилці. Чого і всім бажаю", — написав Мочанов.

"Я не дов***б і вмію визнавати свої помилки", — додав він.