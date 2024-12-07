Все життя думали, що помилка: чи є слово "здрастуйте" в українській мові

Є ще дуже багато слів-паразитів, які варто оминати

В нашій мові є багато слів, які схожі за звучанням з іншомовними, тому не варто боятися ними послуговуватися у повсякденному спілкуванні.

"Телеграф" розповість, чи можна вживати слово "здрастуйте", коли вітаєшся. А також, чи можна його замінити іншими словами.

Чи існує в українській мові привітання "здрастуйте"

На порталі "Ukrainian Language" мовознавці пояснюють, що це слово зустрічається у творах багатьох українських класиків від ХІХ до ХХІ століття. Так, воно схоже на російську лексему "здравствуйте", але це пов’язано з тим, що більшість східноєвропейських мов належать до однієї групи – праслов’янської. Тому його не варто вважати русизмом чи калькою.

Варто зазначити, що слово "здрастуйте" ми можемо зустрічати у творах Панаса Мирного, Пантелеймона Куліша, Олександра Довженка, Олеся Гончара, Івана Багряного, Павла Загребельного та інших. Мовознавці рекомендують вживати його у повсякденному спілкуванні, а в офіційно-діловому краще використовувати синоніми.

Як українською вітатися не можна

Є ще дуже багато слів-паразитів, які варто оминати. Якщо слово "здрастуйте" допустиме на привітання, то є такі лексеми, яких не слід вживати, бо вони спотворюють нашу мову. Наприклад:

"прівєт";

"здрастє".

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